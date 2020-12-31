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'da transfer harekâtı! Onyekuru'nun yerine geliyor: İspanyollar duyurdu...

'dan transfer haberleri peş peşe geliyor. gelişmesine göre sarı kırmızılılar aradığı hızlı kanat oyuncusunu İngiltere'de buldu. Geçen sezon Premier Lig'de attığı kritik gollerle takımının küme düşmesine engel olan Mısırlı kanat oyuncusu için şartlar zorlanacak. AS Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Trezeguet'i 1.5 sezonluğuna kiralamak istiyor. Mbaye Diagne transfer edilirken Trezeguet de gündeme gelmiş fakat Kasımpaşa oyuncuyu bırakmamıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:03 Son Güncelleme: 31.12.2020 15:07 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika transfer harekâtı! Onyekuru'nun yerine geliyor: İspanyollar duyurdu...

Son dakika haberine göre Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan ve buradaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Trezeguet yeniden Türkiye'ye dönebilir. Galatasaray, Onyekuru konusunda gelişme kaydedemezse Mısırlı yıldız Trezeguet için atağa geçecek. AS Gazetesi'nin haberine göre sarı kırmızılılar, İngilizlere 18 aylık kiralık teklifinde bulundu. Gelen son dakika bilgisine göre Mısırlı oyuncunun yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirlendi.

SON DAKİKA HABERİ: GALATASARAY'DAN İNGİLİZLERE TEKLİF! 18 AYLIK KİRALIK...

Süper Lig'de hızlı kanat oyuncusu eksikliği çeken Galatasaray'da çare İngiltere'de bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Aston Villa'da El-Ghazi ve Bertrand Traore'nin etkileyici performansları Trezeguet'in takımdan ayrılmasına neden olabilir. Geçen sezon şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. 2020 yılını lider kapatan Fatih Terim'in öğrencileri için lig yeniden başlıyor.

BİRKAÇ HAFTA ÖNCE SAKATLIK GEÇİRMİŞTİ!

Trezeguet'in birkaç hafta önce sakatlandığı ve bu nedenle takıma geri dönmekte zorlandığı aktarıldı. Devre arası transfer döneminde güçlü isimlerle takviye yapmayı planlayan yönetim İngiltere seferi yapacak gibi gözüküyor. Kaynak: AS

FATİH TERİM STOPER İSTEDİ!

Marcao ve Luyindama'dan birinin ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da Fatih Terim, yönetimden stoper transferi istedi.

Fanatik'in haberine göre; gündeme gelen ilk isim ise Fatih Karagümrük ile son haftalarda güzel bir çıkış yakalayan ve 11'deki yerini garantileyen Fatih Kuruçuk oldu.

Fatih Terim'in yakın takibine giren 22 yaşındaki Fatih Kuruçuk'un kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Sarı-kırmızılı kulüp Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği genç oyuncuyla sözleşmesinin bitimine 6 ay kala protokol imzalamak istiyor.

Bu arada Fatih Karagümrük'ün de oyuncunun sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

Bucaspor altyapısında futbola başlayan ve daha sonra Göztepe'ye transfer olan Fatih Kuruçuk, 2017-2018 sezonundan beri Fatih Karagümrük forması giyiyor.

Özellikle geçen sezon Süper Lig'e yükselirken takımına büyük katkı sağlayan 1.90 boyundaki genç oyuncu 21 maçta attığı 5 golle dikkat çekmişti.

Fatih, bu sezon ise son altı haftadır takımın banko ismi oldu.

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Galatasaray'da son dakika transfer harekâtı! Onyekuru'nun yerine geliyor: İspanyollar duyurdu...
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