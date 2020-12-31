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’in aklı ’da

Roma ve ’un da takibinde olan 24 yaşındaki file bekçisi için Milano temsilcisi de sıraya girdi

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
İnter’in aklı Uğurcan Çakır’da
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan talipler artıyor. 24 yaşındaki file bekçisini Lyon ve Roma bir süredir yakından takip ederken bu ekiplere İnter de eklendi. Bordomavili kulübe dolaylı yollardan menajerler aracılığıyla teklifler geldiği ancak şu an itibariyle resmiyete dönmeyen önerilerin değerlendirmeye alınmadığı öğrenildi. Sezon başında da Premier Lig'e transferi son anda gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için Trabzonspor kulübünün en düşük bonservis beklentisi 16 milyon Euro.
Piyasa değeri 14.5 milyon Euro'ya ulaşan Uğurcan Çakır'ın 2024 Haziran ayına kadar kontratı var.

PARMAK'A SERBEST GEÇİŞ HAKKI YOK!
Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Abdulkadir Parmak, son dönemdeki performansı sonrası bazı taraftarların hakaretine maruz kalınca ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Yönetim, hakaret edenler için hukuki işlem başlatırken, transfer kararının kısa sürede verilemeyeceği bilgisini de hem oyuncuya hem de menajerine ulaştırdı. Yönetimin resmi teklif gelirse değerlendireceği ancak serbest bırakma gibi bir düşüncesinin olmadığı da öğrenildi.

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İnter’in aklı Uğurcan Çakır’da
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