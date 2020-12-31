İnter’in aklı Uğurcan Çakır’da

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan talipler artıyor. 24 yaşındaki file bekçisini Lyon ve Roma bir süredir yakından takip ederken bu ekiplere İnter de eklendi.Sezon başında da Premier Lig'e transferi son anda gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için Trabzonspor kulübünün en düşük bonservis beklentisi 16 milyon Euro.Piyasa değeri 14.5 milyon Euro'ya ulaşan Uğurcan Çakır'ın 2024 Haziran ayına kadar kontratı var.Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Abdulkadir Parmak, son dönemdeki performansı sonrası bazı taraftarların hakaretine maruz kalınca ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.Yönetimin resmi teklif gelirse değerlendireceği ancak serbest bırakma gibi bir düşüncesinin olmadığı da öğrenildi.