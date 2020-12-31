İnter’in aklı Uğurcan Çakır’da

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan talipler artıyor. 24 yaşındaki file bekçisini Lyon ve Roma bir süredir yakından takip ederken bu ekiplere İnter de eklendi. Bordomavilikulübe dolaylı yollardan menajerleraracılığıyla teklifler geldiği ancakşu an itibariyle resmiyete dönmeyenönerilerin değerlendirmeye alınmadığıöğrenildi. Sezon başında da Premier Lig'e transferi son anda gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için Trabzonspor kulübünün en düşük bonservis beklentisi 16 milyon Euro.
Piyasa değeri 14.5 milyon Euro'ya ulaşan Uğurcan Çakır'ın 2024 Haziran ayına kadar kontratı var.
PARMAK'A SERBESTGEÇİŞ HAKKI YOK!
Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Abdulkadir Parmak, son dönemdeki performansı sonrası bazı taraftarların hakaretine maruz kalınca ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Yönetim, hakaret edenleriçin hukuki işlem başlatırken, transfer kararınınkısa sürede verilemeyeceği bilgisini dehem oyuncuya hem de menajerine ulaştırdı. Yönetimin resmi teklif gelirse değerlendireceği ancak serbest bırakma gibi bir düşüncesinin olmadığı da öğrenildi.