Kayserispor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, Karpuzatan'daki Kadir Has Tesislerinde Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti. Pazar günü kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Hes Kablo Kayserispor takımı, kondisyon ve taktik çalışmasının ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Pandemi koşulları nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen idman, çift kale maçın ardından sona erdi.