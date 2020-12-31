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’da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Hes Kablo Süper Lig’in 16’ıncı haftasında Kadir Has Stadyumu’nda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:43 ABONE OL
Kayserispor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, Karpuzatan'daki Kadir Has Tesislerinde Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti. Pazar günü kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Hes Kablo Kayserispor takımı, kondisyon ve taktik çalışmasının ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Pandemi koşulları nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen idman, çift kale maçın ardından sona erdi.

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Kayserispor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları
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