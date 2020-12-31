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Parayla değil, yetenekle!

300 bin Euro’luk maliyetle ’a gelen Boupendza, Antalyaspor ağlarını 4 kez havalandırırken forvet transferinde para saçan yöneticilere de parmak ısırttı!

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Parayla değil, yetenekle!
Süper Lig'e düşük maaş alan futbolcuların performansı damga vurdu. Son olarak Hatayspor forması giyen Boupendza, 6-0 kazandıkları maçta Antalyaspor ağlarına 4 gol bırakırken, oyuncunun kulübe transfer ve maaş maliyetinin toplamda 300 bin Euro olduğu öğrenildi. Önceki haftalarda ise geçtiğimiz sezon aylık 300 Euro, bu sezon ise yıllık 100 bin Euro'ya oynayan Malatyasporlu Youssouf, F.Bahçe'ye attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti. Yıllık 50 bin dolara oynayan Karagümrük'ten Ndao da Galatasaray ağlarını havalandırmıştı. Düşük maliyetli futbolcular formlarıyla öne çıkarken, kulüplerini de yukarılara taşıdı. Ligin üçüncü sırasında yer alan Alanyaspor 38 milyon Euro, 4. Gaziantep 22 milyon Euro, 6. Hatayspor ise 18 milyon Euro olan kadro değeriyle dikkat çekiyor.

BİR GÖRÜŞ / BÜLENT TİMURLENK

LAPTOP BİTTİ, TABLET DEVRİ!
Anadolu kulüpleri, ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Bunun için de yabancı futbolcu alırken iki kere düşünüyorlar. İstanbul kulüpleri, milyonları saçma üstadı sonuçta. Aaron Boupendza, Bordeaux tarafından Avrupa'ya getirilmiş ve orada 'olmamış' kabul edilen bir oyuncuyken, 24 yaşından sonra pekala Hatay'daki performansıyla yükselişe geçebilir. Hatay, Karagümrük, Alanya, G.Antep, Malatya'nın doğru transferleri puan tablosuna yansıyor. Antalya'nın 30+ futbolcularla dolu kadrosuna Hatayspor'un oyunu, videoyu x3 hızla izlemek gibiydi. Refakat bile edemediler. Ersun Yanal'ın laptop devri kapanmıştır. Devir tabletli hocaların.

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