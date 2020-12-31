Parayla değil, yetenekle!

Süper Lig'e düşük maaşalan futbolcuların performansıdamga vurdu. Sonolarak Hatayspor forması giyenBoupendza, 6-0 kazandıklarımaçta Antalyaspor ağlarına4 gol bırakırken, oyuncununkulübe transfer ve maaş maliyetinintoplamda 300 bin Euroolduğu öğrenildi. Önceki haftalardaise geçtiğimiz sezonaylık 300 Euro, bu sezon iseyıllık 100 bin Euro'ya oynayanMalatyasporlu Youssouf,F.Bahçe'ye attığı golle dikkatleriüzerine çekmişti.Yıllık 50 bin dolara oynayanKaragümrük'ten Ndao daGalatasaray ağlarını havalandırmıştı.Düşük maliyetlifutbolcular formlarıylaöne çıkarken, kulüplerinide yukarılarataşıdı. Ligin üçüncüsırasında yeralan Alanyaspor38 milyon Euro,4. Gaziantep 22milyon Euro, 6.Hatayspor ise 18 milyonEuro olan kadrodeğeriyle dikkatçekiyor.
BİR GÖRÜŞ / BÜLENT TİMURLENK
LAPTOP BİTTİ, TABLET DEVRİ!
Anadolu kulüpleri, ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Bunun için de yabancı futbolcu alırken iki kere düşünüyorlar. İstanbul kulüpleri, milyonları saçma üstadı sonuçta. Aaron Boupendza, Bordeaux tarafından Avrupa'ya getirilmiş ve orada 'olmamış' kabul edilen bir oyuncuyken, 24 yaşından sonra pekala Hatay'daki performansıyla yükselişe geçebilir. Hatay, Karagümrük, Alanya, G.Antep, Malatya'nın doğru transferleri puan tablosuna yansıyor. Antalya'nın 30+ futbolcularla dolu kadrosuna Hatayspor'un oyunu, videoyu x3 hızla izlemek gibiydi. Refakat bile edemediler. Ersun Yanal'ın laptop devri kapanmıştır. Devir tabletli hocaların.