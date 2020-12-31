Parayla değil, yetenekle!

Süper Lig'edamga vurdu. Sonolarak Hatayspor forması giyenBoupendza, 6-0 kazandıklarımaçta Antalyaspor ağlarına4 gol bırakırken, oyuncununkulübe transfer ve maaş maliyetinintoplamda 300 bin Euroolduğu öğrenildi. Önceki haftalardaise gF.Bahçe'ye attığı golle dikkatleriüzerine çekmişti.Düşük maliyetlifutbolcular formlarıylaöne çıkarken, kulüplerinide yukarılarataşıdı. Ligin üçüncüsırasında yeralandikkatçekiyor.Anadolu kulüpleri, ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Bunun için de yabancı futbolcu alırken iki kere düşünüyorlar. İstanbul kulüpleri, milyonları saçma üstadı sonuçta. Aaron Boupendza, Bordeaux tarafından Avrupa'ya getirilmiş ve orada 'olmamış' kabul edilen bir oyuncuyken, 24 yaşından sonra pekala Hatay'daki performansıyla yükselişe geçebilir. Hatay, Karagümrük, Alanya, G.Antep, Malatya'nın doğru transferleri puan tablosuna yansıyor. Antalya'nın 30+ futbolcularla dolu kadrosuna Hatayspor'un oyunu, videoyu x3 hızla izlemek gibiydi. Refakat bile edemediler. Ersun Yanal'ın laptop devri kapanmıştır. Devir tabletli hocaların.