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Şimşek gibi liste dışı kaldı

Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Şimşek gibi liste dışı kaldı
TFF, dün FIFA kokartı alan hakemler için tesislerinde bir tören düzenlerken bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Daha önce 18 Kasım'da açıklanan listede VAR hakemi olarak yer alan Bahattin Şimşek bu kez FIFA kokartı alan isimler içine dahil edilmedi ve törende yer almadı. F.Bahçe ile M.Başakşehir arasındaki maçta verdiği kararlarla eleştirilen ve Rafael'e gösterdiği kartı PFDK tarafından iptal edilen Şimşek, ayrıca 12 Temmuz 2020'de oynanan Bursa-Menemen karşılaşmasında UEFA tarafından manipülasyon soruşturmasında da maçın hakemi olduğu için yer almıştı. FIFA kokartı alan orta hakemler ise şöyle: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, H.Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Y.Kemal Uğurlu.

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Şimşek gibi liste dışı kaldı
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