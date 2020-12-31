Şimşek gibi liste dışı kaldı

TFF, dün FIFA kokartı alan hakemler için tesislerinde bir tören düzenlerken bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Daha önce 18 Kasım'da açıklanan listede VAR hakemi olarak yer alanF.Bahçe ile M.Başakşehir arasındaki maçta verdiği kararlarla eleştirilen ve Rafael'e gösterdiği kartı PFDK tarafından iptal edilen Şimşek, ayrıca 12 Temmuz 2020'de oynanan Bursa-Menemen karşılaşmasında UEFA tarafından manipülasyon soruşturmasında da maçın hakemi olduğu için yer almıştı. FIFA kokartı alan orta hakemler ise şöyle: