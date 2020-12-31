Son dakika haberi: Yeni yıla yeni aslan! İşte Galatasaray'ın transfer hamleleri...

2021'e lider girecek olan Galatasaray, sezonu şampiyonlukla tamamlamak için düğmeye bastı ve ara transfer çalışmaları başladı. Fatih Terim gidecek ve alınacak futbolcuları yönetime bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte hareketli geçecek ocak ayında beklenen gelişmeler şunlar:
1-) Transferde öncelik orta sahaya verildi. Bu bölgeye en az 2 takviye düşünülüyor ve bu isimlerden birinin Aytaç Kara olması kesinleşti. Kasımpaşa ile sözleşmesini feshedecek Aytaç'a bonservis ücreti ödenmeyecek.
2-) Dolu olan yabancı kontenjanını açma adına performansı yetersiz bulunan Etebo ile yollar ayrılacak, Jesse Sekidika düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanacak.
3-) Etebo ve Sekidika yerine eski oyuncuları Seri ve Onyekuru'yu düşünen Galatasaray, Fulham ve Monaco ile uygun mali koşullarda anlaşma zemini arayacak.
4-) Forvet transferi Falcao ve Diagne'nin durumuna bağlı. İki oyuncuyu da elden çıkarmaya hazır olan sarı-kırmızılıların listesindeki isim bir başka dünya yıldızı Diego Costa.
Ender Bilgin:"Falcao Eğer Giderse Kendi Şartlarıyla Gider" / Spor Medyası / 29.12.2020
5-) Marcao ve Luyindama için tok satıcıyı oynayacak Galatasaray, 10 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.
6-) Ligin en az gol (10) yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısında 1 numarası Muslera'ya da kavuşacak ve kalesi emin ellerde olacak.