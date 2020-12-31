Son dakika haberi: Yeni yıla yeni aslan! İşte Galatasaray'ın transfer hamleleri...

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Son dakika haberi: Yeni yıla yeni aslan! İşte 'ın hamleleri...

'in 15. haftasında 'u 2-0 yenerek 2020 yılını lider bitiren 'da gözler transfere çevrildi. Yaz döneminde beklenen takviyeleri yapamayan sarı-kırmızılı takım, devre arasında alacağı isimlerle şampiyonluğa uzanmak istiyor. 'in raporları doğrultusunda harekete geçen Cimbom'un yol haritası belli oldu. Alınacak ve takımdan gönderilecek futbolcular hemen hemen netleşti. İşte 6 maddeyle Galatasaray'ın yol haritası...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:26 Son Güncelleme: 31.12.2020 11:45 ABONE OL
Son dakika: 6 maddede Galatasaray'ın transfer rotası!

2021'e lider girecek olan , sezonu şampiyonlukla tamamlamak için düğmeye bastı ve ara çalışmaları başladı. gidecek ve alınacak futbolcuları yönetime bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte hareketli geçecek ocak ayında beklenen gelişmeler şunlar:

Son dakika: 6 maddede Galatasaray'ın transfer rotası!

1-) Transferde öncelik orta sahaya verildi. Bu bölgeye en az 2 takviye düşünülüyor ve bu isimlerden birinin olması kesinleşti. ile sözleşmesini feshedecek Aytaç'a bonservis ücreti ödenmeyecek.

Son dakika: 6 maddede Galatasaray'ın transfer rotası!

2-) Dolu olan yabancı kontenjanını açma adına performansı yetersiz bulunan Etebo ile yollar ayrılacak, Jesse Sekidika düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanacak.

Son dakika: 6 maddede Galatasaray'ın transfer rotası!

3-) Etebo ve Sekidika yerine eski oyuncuları Seri ve Onyekuru'yu düşünen , Fulham ve Monaco ile uygun mali koşullarda anlaşma zemini arayacak.

Son dakika: 6 maddede Galatasaray'ın transfer rotası!

4-) Forvet transferi Falcao ve Diagne'nin durumuna bağlı. İki oyuncuyu da elden çıkarmaya hazır olan sarı-kırmızılıların listesindeki isim bir başka dünya yıldızı .

Ender Bilgin:"Falcao Eğer Giderse Kendi Şartlarıyla Gider" / Spor Medyası / 29.12.2020

Son dakika: 6 maddede Galatasaray'ın transfer rotası!

5-) Marcao ve Luyindama için tok satıcıyı oynayacak , 10 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Son dakika: 6 maddede Galatasaray'ın transfer rotası!

6-) Ligin en az gol (10) yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısında 1 numarası Muslera'ya da kavuşacak ve kalesi emin ellerde olacak.

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Son dakika haberi: Yeni yıla yeni aslan! İşte Galatasaray'ın transfer hamleleri...
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