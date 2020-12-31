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Son dakika: Başkanı 'den sağlık durumuyla ilgili açıklama

Son dakika haberleri... İkinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Başkanı , sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Çebi yaptığı açıklamada, "Sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum bulunmadığını mutlulukla ifade ederim" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 17:40 Son Güncelleme: 31.12.2020 17:54 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sağlık durumuyla ilgili açıklama

İkinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasından bu yana hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Öncellikle sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum bulunmadığını mutlulukla ifade ederim. Kovid-19 nedeniyle tedavi görmeye başladığım andan itibaren arayan, mesaj atan ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi dilekleriniz ve dualarınız bana güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çebi, "Kovid-19 pandemisiyle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, bu uğurda hayatlarını kaybeden sağlık şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Karşılamak üzere olduğumuz 2021 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sağlık durumuyla ilgili açıklama
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