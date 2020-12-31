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Son dakika: Galatasaraylı hastaneye kaldırıldı! Görme kaybı olabilir

Son dakika haberi | 'ın Norveçli futbolcusu , evinde yılbaşını kutlarken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 23:11 Son Güncelleme: 31.12.2020 23:40 ABONE OL
Son dakika: Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı! Görme kaybı olabilir

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Omar Elabdellaoui, Büyükçekmece'de bulunan evinde yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havafişek düzeneği kurduğu esnada havafişeğin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı.

Bahçelievler'de özel bir hastaneye kaldırılan futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığını hayati tehlikesinin olmadığını belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği belirtildi.

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Son dakika: Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı! Görme kaybı olabilir
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