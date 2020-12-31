Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

Süper Lig devlerinden transfer savaşı... Son dakika haberine göre Galatasaray ile Trabzonspor, flaş transferlere imza atan Karagümrük'ün yıldızları için karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 29 puanla lider olan Galatasaray, zirvedeki yerini korumak, Abdullah Avcı sonrası çıkışa geçen ve 2020 yılını 20 puanla dokuzuncu sırada tamamlayan Trabzonspor ise ligi üst sıralarda bitirmek istiyor. İşte Trabzonspor ile Galatasaray'ın transferi için karşı karşıya geldiği isimler...
Ara transfer dönemi yaklaşırken Fatih Karagümrük'ün yıldızları Lucas Biglia ve Alesseane Ndao, transferin gözdesi oldu.
Kadrosuna bir orta saha ve kanat takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray 2 oyuncunun durumunu kırmızı siyahlı yönetime sordu.
Taylan Antalyalı'ya alternatif arayan sarı kırmızılıların, özellikle Biglia'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Karadeniz temsilcisinin kırmızı siyahlılara, Biglia ve Ndao için Campi artı bir miktar para teklifini sunduğu gelen haberler arasında.
Futbol kariyerine Arjantin'de start veren Biglia, Avrupa'da ise Anderlecht, Lazio ve Milan kulüplerinde forma giydi.
34 yaşındaki yıldız, sezon başı bedelsiz olarak Karagümrük'e katıldı.
Kısa süre içerisinde tecrübesiyle fark yaratan ve Karagümrük'ün en önemli oyuncusu haline gelen Biglia, İstanbul ekibiyle çıktığı 13 maçta 2 gol attı, 1 de asist yaptı.
Biglia ayrıca 58 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını terletti. Ndao, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te çıktığı 19 maçta 3 gol, 5 asist üretip, takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.
Geçtiğimiz sezonun bitiminde Fransız kulübü Olympique Lyon, Alassane Ndao için 3 milyon euro teklif etmiş ancak oyuncunun daha da gelişeceğine çok inanan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, öneriyi geri çevirmişti.
Bir dönem ismi Fenerbahçe ile de anılan Ndao, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 4 gol, 3 asist yaptı.