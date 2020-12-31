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Son dakika haber: ile yarışında! 'in iki yıldızı...

Son dakika haberleri... 'e kötü başlayan ancak daha sonradan toparlanan ile transfer için karşı karşıya geldi. Türk futbolunun iki önemli ekibi, devre arası sonrası hedeflerine ulaşmak için transfer çalışmalarına başladı. Bordo mavili takım 'nın istekleri doğrultusunda takviye çalışmaları yaparken Galatasaray'da zirvedeki yerini korumak istiyor.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:07 Son Güncelleme: 31.12.2020 08:32 ABONE OL
Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

devlerinden savaşı... Son dakika haberine göre ile , flaş transferlere imza atan Karagümrük'ün yıldızları için karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 29 puanla lider olan Galatasaray, zirvedeki yerini korumak, sonrası çıkışa geçen ve 2020 yılını 20 puanla dokuzuncu sırada tamamlayan Trabzonspor ise ligi üst sıralarda bitirmek istiyor. İşte Trabzonspor ile Galatasaray'ın transferi için karşı karşıya geldiği isimler...

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

Ara dönemi yaklaşırken 'ün yıldızları Lucas Biglia ve Alesseane Ndao, transferin gözdesi oldu.

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

Karagümrük forması giyen 2 futbolcu için ve nabız yokladı.

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

Kadrosuna bir orta saha ve kanat takviyesi yapmayı planlayan 2 oyuncunun durumunu kırmızı siyahlı yönetime sordu.

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

Taylan Antalyalı'ya alternatif arayan sarı kırmızılıların, özellikle Biglia'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

Biglia ve Ndao'ya talip olan bir başka kulüp ise .

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

'ün, bordo mavililerden stoper Gaston Campi'yi istediği ifade edildi.

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

temsilcisinin kırmızı siyahlılara, Biglia ve Ndao için Campi artı bir miktar para teklifini sunduğu gelen haberler arasında.

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

Spor'un haberine göre; 2 oyuncunun durumunun dönemi açıldığında netlik kazanacak.

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

kariyerine Arjantin'de start veren Biglia, Avrupa'da ise Anderlecht, Lazio ve Milan kulüplerinde forma giydi.

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

34 yaşındaki yıldız, sezon başı bedelsiz olarak Karagümrük'e katıldı.

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

Kısa süre içerisinde tecrübesiyle fark yaratan ve Karagümrük'ün en önemli oyuncusu haline gelen Biglia, ekibiyle çıktığı 13 maçta 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

Biglia ayrıca 58 kez 'nın formasını terletti. Ndao, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te çıktığı 19 maçta 3 gol, 5 asist üretip, takımın 'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

Geçtiğimiz sezonun bitiminde Fransız kulübü , Alassane Ndao için 3 milyon euro teklif etmiş ancak oyuncunun daha da gelişeceğine çok inanan Karagümrük Başkanı , öneriyi geri çevirmişti.

Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...

Bir dönem ismi ile de anılan Ndao, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 4 gol, 3 asist yaptı.

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Son dakika haber: Galatasaray ile Trabzonspor transfer yarışında! Süper Lig'in iki yıldızı...
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