Son dakika haberi: Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması! "Limitlerde artıdayız bu hafta çok kritik..."

"TAKIMIN GÜCÜNE İNANIYORUZ!"

İyi bir takım olduklarını için saha dışına çıkmamaya özen gösterdiklerini vurgulayan deneyimli futbol adamı, şöyle devam etti:

"Biz her şeyi saha içinde başarmaya çalaşacağız. Futbolu da bizi de saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. İsimlere girmeyelim ama herkes konuşuyor, bir şeyler yapıyor. Biz takımımızın gücüne güveniyoruz. Bu yüzden saha içinde kalmaya devam etmek istiyoruz.

Biz hiç bir rakibimizin maçından sonra ne verilen kararlar ne de yaşananlar hakkında konuşmadık ama gerekirse konuşmayı biliriz. Bu sürdürülebilir bir iklim değil, bunu değiştirmek zorundayız. Biz 105'e 60'ın içinde kalmakta kararlıyız.