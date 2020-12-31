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Türk vatandaşlığı için düğmeye bastı

FK’nın Rumen hocası Marius Sumudica tüm evraklarını hazırladı, ’na gönderdi

Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Türk vatandaşlığı için düğmeye bastı
Süper Lig'deki tek yabancı teknik adam olan ve saha kenarındaki çılgınlıklarıyla farklı kişiliğini gözler önüne seren Gaziantep FK'nın Rumen hocası Marius Sumudica, bizden biri olmak için harekete geçti. İki yıldır Güneydoğu ekibini çalıştıran daha önce de Kayserispor'da görev yapan 49 yaşındaki Sumudica'nın, Türk vatandaşlığına geçmek istemesi üzerine evrakları hazırlandı ve İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili olarak, "Hocamız vatandaşlığı çok istedi, biz de destekçisiyiz. Kabulü halinde yüksek ihtimalle kendi ismini kullanmaya devam edecek" dedi.

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Türk vatandaşlığı için düğmeye bastı
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