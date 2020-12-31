Türk vatandaşlığı için düğmeye bastı

Süper Lig'deki tek yabancı teknik adam olan ve saha kenarındaki çılgınlıklarıyla farklı kişiliğini gözler önüne seren Gaziantep FK'nın Rumen hocası Marius Sumudica, bizden biri olmak için harekete geçti. İki yıldırGüneydoğu ekibini çalıştırandaha önce de Kayserispor'dagörev yapan 49 yaşındaki Sumudica'nın, Türk vatandaşlığına geçmek istemesi üzerine evrakları hazırlandı ve İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili olarak, "Hocamız vatandaşlığı çokistedi, biz de destekçisiyiz.Kabulü halinde yüksek ihtimallekendi ismini kullanmayadevam edecek" dedi.