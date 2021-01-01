Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica Sabah Spor'a konuştu! "Fatih Terim beni aradı..."

HEPSİ BENİM EVLADIM

Kana Biyik, "Sumudica gibi bir hocayla hiç çalışmadım. Onu çok seviyorum, saygı duyuyorum" açıklaması yapmıştı. Bu sevgi ve saygının arkasında ne yatıyor?



Daha önceki kariyerimde de özel günlerimde futbolcularım bana karşı hep duyarlı olmuşlardır. Bunun sebebi sadece insanların beni sevmesi değil, takımdaki herkesin birbirine olan saygısından kaynaklanıyor. Burada muhteşem bir aile yarattık, hep beraber. Ben tüm oyuncularıma saygı duyuyorum ve onlara bir evladımmış gibi yakınlık gösteriyorum. Onlar da beni babaları gibi görüyor. Sadece futbolcular arasında değil, kulüpte bulunan herkes buraya kendini adamış durumda. Şu an bu atmosferin de etkisiyle her şey yolunda gidiyor. Tek amacımız bunu ligin sonuna kadar sürdürebilmek.



