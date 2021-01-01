Havai fişek elinde patladı

2020'de Koronavirüs'ten olumsuz etkilenen Galatasaray, yılbaşı akşamı en büyük şoku yaşadı. Evinde kutlama yapan Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin elinde havai fişek patladı. Elinden, gözünden ve yüzünden ciddi şekilde yaralanan Omar, apar topar hastaneye kaldırıldı.İlk müdahalenin yapıldığı ve uzman doktorların gözetiminde durumunun takip edildiği, oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.Sarı-kırmızılı kulüpteda hastaneye gitti.Antalyaspor maçı planlarınıOmar'sız yapacak Galatasaray'daherkes önceliği futbolcunun tekrarsağlığına kavuşmasına verdi.Bilindiği üzere Omar, sezonbaşında bonservissiz kadroyakatılmıştı. Sözleşmesi Haziran2023'te bitecek futbolcu, 13 maçtaforma giydi ve skor üretemedi.