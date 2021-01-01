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Havai fişek elinde patladı

’da şoku! Evinde yılbaşı kutlayan Norveçli futbolcu, elinden, gözünden ve yüzünden yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Havai fişek elinde patladı
2020'de Koronavirüs'ten olumsuz etkilenen Galatasaray, yılbaşı akşamı en büyük şoku yaşadı. Evinde kutlama yapan Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin elinde havai fişek patladı. Elinden, gözünden ve yüzünden ciddi şekilde yaralanan Omar, apar topar hastaneye kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan 29 yaşındaki futbolcunun görme kaybı şikâyeti üzerine alarma geçildi. İlk müdahalenin yapıldığı ve uzman doktorların gözetiminde durumunun takip edildiği, oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

YALNIZ BIRAKMADILAR
Sarı-kırmızılı kulüpte 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenörler ve kaptan Arda Turan da hastaneye gitti. Antalyaspor maçı planlarını Omar'sız yapacak Galatasaray'da herkes önceliği futbolcunun tekrar sağlığına kavuşmasına verdi. Bilindiği üzere Omar, sezon başında bonservissiz kadroya katılmıştı. Sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek futbolcu, 13 maçta forma giydi ve skor üretemedi.

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Havai fişek elinde patladı
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