Sabah Spor, 2021’e de bomba gibi bir röportajla ‘merhaba’ dedi: Ben televizyondaki insan değilim
"İnsanlar, televizyon başında gördükleri üzerinden hakkımda yorum yapıyor. Beni tanıyanlar ne kadar sakin olduğumu bilir" "Herkesin bir hedefi vardır, büyük takımlarda oynamak ve çalışmak gibi mesela. Milyonlarca taraftarın desteğini hissetmek önemli güçtür" "Taraftarlarımız ve yönetimimizle burayı Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine çevirebiliriz. Onun için hep el ele olmalıyız"
Süper Lig'in tartışmasız en flaş takımı Gaziantep Futbol Kulübü… 27 puanla, lider G.Saray'ın sadece2 puan gerisinde… Geçmişte Türk futboluna sayısız yetenek kazandırmış şehirde bayrağı iki sezondur Gaziantep FK taşıyor. Takım üzerinde gösterilen birliktelik, başkanının, yönetiminin ve tüm ekibinin yakaladığı bu başarı spor dünyasında taraflı tarafsız herkesin alkışını kazandı. Zirve yarışını sürdüren kırmızı-siyahlı camiada hedefAvrupa kupalarına katılmak… Kulüp Medya Sorumlusu Cemil İbrahim Cansız ve tercüman Oğuzhan Erdoğmuş aracılığıyla yaptığımız röportajda öne çıkanlar şöyle: Sumudica'yı sahada hırslı,çalışkan biri olarak tanıyoruz.Saha dışında nasıl bir insansınız?
Sahada her zaman takımımı motivasyon olarak üst düzeyde tutmaya çalışan bir teknik direktörüm. Elbette insanlar bizler hakkında sadece televizyon başında gördükleri üzerinden yorum yapıyorlar. Beni biraz olsun tanıyan insanlar, dışarıda ne kadar sakin olduğumu bilirler. Her zaman pozitif biriyim, insanlaragülümsemeyi seviyorum. Gaziantep'ten ayrılacağınız yönünde söylentilerindoğru olmadığını açıkladınız. Gaziantep'tekiçalışma ortamınızla ilgili neler anlatırsınız?
Gaziantep FK, Süper Lig'de tarihinin ikinci sezonunu yaşıyor. Burada insanlar başarıya aç ve bununiçin mücadele ediyorlar. Taraftarımızla, şehrimizle, yönetimimizle birlikte burayı Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine çevirebiliriz. Ancak bunu yaparken her zaman el ele olmak zorundayız. Bu şehirdenayrılmak istemiyorum. Gaziantep'te yakalayabileceğimiztüm başarıları kazanmak adına şehrimizle,takımımızla, yönetimimizle çalışmaya devamedeceğiz. Türkiye'de büyük takım çalıştırma hedefinizvar mı?
Bir röportajınızda 'Büyük takımı şampiyonyaparım' açıklamasında bulunmuştunuz. Herkesin bir hedefi vardır, büyük takımlarda oynamak ve çalışmak gibi. Bu da bir insan olarak elbette hedef ve iddialarım arasında bulunuyor. Büyük takımlarda çalışmak, oralarda milyonlarca insanın desteğini arkanda hissetmek çok önemli bir güç… Şu anGaziantep'teyim ve burası da gerçekten çok büyükve önemli bir şehir. Ama insan her zaman hedefinidaha ileri olarak düşünmek zorunda.
HEDEFİM YOK AMA HAYALLERİM VAR
Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı.Ama bir taraftan da en çok beraberlikalan takım Göztepe'den sonra sizsiniz.Bu performansı nasıl değerlendireceksiniz?
Ligdeki her puan gerçektençok kıymetli. Tarih boyuncada futbolda bunun örneklerini gördük.Bir puan belki sizi şampiyon yapabilir,belki de küme düşürebilir. Türkiyede rekabet seviyesi olarak çok üst düzeyde,o yüzden hata yapma şansınız kalmıyor.Kişisel olarak bir hedefim yok amaelbette hayallerim var. Benim şu an tekmotive olduğum şey, her maçı kazanabilmekadına oyuncularımla birlikte savaşmak.Onlar da benim gibi düşündükçe,sahada neler yaptıklarımızı herkes görüyor.Zaten herkes Gaziantep Futbol Kulübü'nünoyun anlayışını, başarısını konuşarakbunu ispatlıyor.
G.SARAY'A KOLAYLOKMA OLMAZDIK
14 maçta tek yenilgi, o da ilk haftada oynadığınız Galatasaray'akarşı. Bugün oynasanız farklı bir sonuç olur muydu?
Bundan gerçekten adım gibi eminim ki, Galatasaray'la eğer bugünoynasak her şey çok farklı olurdu. Pandemi nedeniyle sezon öncesizaman çok kısıtlıydı ve şu an takımımızın önemli oyuncularındanDicko ve Mirallas aramıza dahi katılmamıştı. Bunu sadece bendeğil Galatasaray taraftarı da düşünüyordur. Şu anki performansımızve takımımızla sahada olsaydık, asla o kadarkolay bir lokma olmazdık bunu biliyorum.
TERİM'LE HAYAT ÜZERİNE KONUŞTUK
Türkiye'deki başarınızı takdir eden teknik direktörleroldu mu? Fatih Terim'in aradığını söylemiştiniz,neler konuştunuz?
Türkiye'de hiçbir teknik adam bu skorlardandolayı aramadı. Sadece sevdiğim isimlerle elbettebir dostluğumuz oluşuyor. Konuşmakiçin skorların veya maçların bir önemi yoktur.Fatih Terim'le geçtiğimiz günlerdehayat üzerine bir konuşmamız olmuştu.O yüzden skorlar veya lig üzerine görüştüğümbir teknik direktör yoktur.
BİLİC'İN TAKIMINI UEFA'DA ELEDİM TÜRKİYE KUPASI'NI ALMAK İSTİYORUM
"ÜLKEMDE Astra Giurgiu, ben görev yaptığım sürede güçlü takımlar arasında gösterilmiyordu. Ancak orada da çok iyi bir hava yakaladık. Lig ve kupa şampiyonluğunu kazandık. Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ı UEFA Kupası'nda elemeyi başardım. Türkiye Kupası bu ülkenin en değerli turnuvalarının başında geliyor. Şu an son 16 takım arasına adımızı yazdırmayı başardık. Biliyoruz ki bu ülkenin Avrupa'ya açılan kapılarından bir tanesi ve gerçekten çok önemsiyorum. Asıl turnuva şu andan itibaren başlıyor. Konyaspor ile oynayacağız. Amacımız ligdeki iyi gidişatımızı kupada da sürdürüp Türkiye'de kupa kazanmak."
TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM
"Burada olmaktan dolayı kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum"
Türk vatandaşı olmak için başvuruyaptınız. Neler söylersiniz?
Türkiye için her zaman söylediğimbir kelime var, burası benim ikinci vatanım.Bu ülke, tarihi boyunca hep başarılıinsanlar çıkarmıştır ve her zamansaygılı ve sıcakkanlılar. Burada olmaktandolayı kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum.Romanya'ya da birçok konudabenzerlik gösteriyor insanlar. Buda bana rahat bir çalışmaortamı sağlıyor.Gaziantep de bu konuda özelbir şehir ve herkes bana saygıduyuyor. Her zaman tanımasamda onlara yakın olmaya çalışıyorum.Aldığımız galibiyetler tamamenbu şehrin ve takımımızın ortakbaşarısıdır. Gaziantep şehrini mutluetmeye devam etmek istiyorum.
HEPSİ BENİM EVLADIM
Kana Biyik, "Sumudicagibi bir hocayla hiç çalışmadım.Onu çok seviyorum,saygı duyuyorum" açıklamasıyapmıştı. Bu sevgi ve saygınınarkasında ne yatıyor?
Daha önceki kariyerimde de özel günlerimdefutbolcularım bana karşı hepduyarlı olmuşlardır. Bunun sebebi sadeceinsanların beni sevmesi değil, takımdaki herkesinbirbirine olan saygısından kaynaklanıyor.Burada muhteşem bir aile yarattık, hepberaber. Ben tüm oyuncularıma saygı duyuyorumve onlara bir evladımmış gibi yakınlıkgösteriyorum. Onlar da beni babaları gibi görüyor.Sadece futbolcular arasında değil, kulüptebulunan herkes buraya kendini adamış durumda.Şu an bu atmosferin de etkisiyle her şey yolunda gidiyor.Tek amacımız bunu ligin sonuna kadar sürdürebilmek.
MAÇ İÇİNDE TAKTİĞİ DEĞİŞTİREBİLİRİM
G.Antep'in içeride de dışarıda daoyun tarzı belli. Rakipler önlem alırsabaşka bir oyun planınız mevcut mu?
Oyun sistemim hakkında neler yaptığımızıartık herkes biliyor. Maç önceside, maç sırasında da farklı taktikleregeçiş yapabiliyorum. Bunun en büyüksebebi, takımımızın iyi oyunculardanoluşması. Dünyanın en çok taktik bilgisiolan insanı olsanız da, eğer takımınızyeterli değilse başarılı olamazsınız. Butakım için en uygun sistemi seçiyorum,onlara destek oluyorum. Bir teknik direktörün en büyüksorumluluğu sizce nedir?
Benim en büyük hedefim galibiyetüzerine her zaman dersine iyi çalışanbir takım yaratabilmek. Antrenmanolsun, analiz toplantıları olsun her şeyiçok önemsiyorum. Onlar asker değil,herkes gibi bir insan. Ancak bu kadarkişiyi ortak hedef doğrultusunda birleştirmekbenim görevim.
SÜREKLİ MAÇ İZLEYİP BİLGİMİ ARTTIRIYORUM
Boş vakitlerinizde ne yapıyorsunuz?
Tesisten eve, evden tesise şeklinde geçiyor.Özel hayatınıza sadece futbolculardeğil, teknik adamlar olarak da dikkatetmek zorundasınız. Gaziantep'te evimyok, otelde kalmayı tercih ediyorum. Busüreç futbol bilgim adına bana çok şey katıyordiyebilirim. Sürekli maç izlemeyi tercihediyorum, dünya ligleri olsun,Türkiye ligleri olsun gerçektenseviyorum. Bu bilgimi de arttırıyor.Ekibimle de aynı otelde kaldığımıziçin sürekli toplantılar yapıyoruz.Hem geçmiş maçlarımız hemde antrenman metotlarımız hakkındaarayış içerisinde oluyoruz.
İMZA ATTIĞIM GÜN BİR SÖZ VERDİM
Marius Sumudica için ligdeki sıralama sürpriz mi, yoksa bu başarı grafiğine göre normal bir sonuç mu? Şampiyonluktan söz edilebilir mi?
Benim hedefim bu sezon ligi ilk 10'da bitirebilmek. Gaziantep'e imza attığım gün bu şehre bir söz vermiştim, asla bu takımı ilk on sıranın altında görmeyeceksiniz diye. Geçen sezon lig boyunca bu sözümü tuttum ve ligi sekizinci sırada tamamlamayı başardık. Ama birkaç maç iyi gittik diye, rehavete girecek bir insan değilim. Bu sezon da hedefimiz ilk on sıra ama yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapan bir takım izletmeyi sürdürmek istiyorum.