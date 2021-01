Sabah Spor, 2021’e de bomba gibi bir röportajla ‘merhaba’ dedi: Ben televizyondaki insan değilim

Süper Lig'in tartışmasız en flaş takımı Gaziantep Futbol Kulübü…Geçmişte Türk futboluna sayısız yetenek kazandırmış şehirde bayrağı iki sezondur Gaziantep FK taşıyor. Takım üzerinde gösterilen birliktelik, başkanının, yönetiminin ve tüm ekibinin yakaladığı bu başarı spor dünyasında taraflı tarafsız herkesin alkışını kazandı. Zirve yarışını sürdüren kırmızı-siyahlı camiadaKulüp Medya Sorumlusuve tercümanaracılığıyla yaptığımız röportajda öne çıkanlar şöyle:Sahada her zaman takımımı motivasyon olarak üst düzeyde tutmaya çalışan bir teknik direktörüm. Elbette insanlar bizler hakkında sadece televizyon başında gördükleri üzerinden yorum yapıyorlar. Beni biraz olsun tanıyan insanlar, dışarıda ne kadar sakin olduğumu bilirler.Gaziantep FK, Süper Lig'de tarihinin ikinci sezonunu yaşıyor.Taraftarımızla, şehrimizle, yönetimimizle birlikte burayı Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine çevirebiliriz. Ancak bunu yaparken her zaman el ele olmak zorundayız.Herkesin bir hedefi vardır, büyük takımlarda oynamak ve çalışmak gibi. Bu da bir insan olarak elbette hedef ve iddialarım arasında bulunuyor. Büyük takımlarda çalışmak, oralarda milyonlarca insanın desteğini arkanda hissetmek çok önemli bir güç…Ligdeki her puan gerçektençok kıymetli. Tarih boyuncada futbolda bunun örneklerini gördük.Türkiyede rekabet seviyesi olarak çok üst düzeyde,o yüzden hata yapma şansınız kalmıyor.Kişisel olarak bir hedefim yok amaelbette hayallerim var. Benim şu an tekmotive olduğum şey, her maçı kazanabilmekadına oyuncularımla birlikte savaşmak.Onlar da benim gibi düşündükçe,sahada neler yaptıklarımızı herkes görüyor.Bundan gerçekten adım gibi eminim ki,Pandemi nedeniyle sezon öncesizaman çok kısıtlıydı ve şu an takımımızın önemli oyuncularındanDicko ve Mirallas aramıza dahi katılmamıştı. Bunu sadece bendeğil Galatasaray taraftarı da düşünüyordur.Türkiye'de hiçbir teknik adam bu skorlardandolayı aramadı. Sadece sevdiğim isimlerle elbettebir dostluğumuz oluşuyor. Konuşmakiçin skorların veya maçların bir önemi yoktur.O yüzden skorlar veya lig üzerine görüştüğümbir teknik direktör yoktur."ÜLKEMDE Astra Giurgiu, ben görev yaptığım sürede güçlü takımlar arasında gösterilmiyordu. Ancak orada da çok iyi bir hava yakaladık. Lig ve kupa şampiyonluğunu kazandık. Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ı UEFA Kupası'nda elemeyi başardım. Türkiye Kupası bu ülkenin en değerli turnuvalarının başında geliyor. Şu an son 16 takım arasına adımızı yazdırmayı başardık. Biliyoruz ki bu ülkenin Avrupa'ya açılan kapılarından bir tanesi ve gerçekten çok önemsiyorum. Asıl turnuva şu andan itibaren başlıyor. Konyaspor ile oynayacağız. Amacımız ligdeki iyi gidişatımızı kupada da sürdürüp Türkiye'de kupa kazanmak.""Burada olmaktan dolayı kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum"Türkiye için her zaman söylediğimbir kelime var, burası benim ikinci vatanım.Burada olmaktandolayı kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum.Buda bana rahat bir çalışmaortamı sağlıyor.Gaziantep de bu konuda özelbir şehir ve herkes bana saygıduyuyor. Her zaman tanımasamda onlara yakın olmaya çalışıyorum.Gaziantep şehrini mutluetmeye devam etmek istiyorum.Daha önceki kariyerimde de özel günlerimdefutbolcularım bana karşı hepduyarlı olmuşlardır. Bunun sebebi sadeceinsanların beni sevmesi değil, takımdaki herkesinbirbirine olan saygısından kaynaklanıyor.Şu an bu atmosferin de etkisiyle her şey yolunda gidiyor.Tek amacımız bunu ligin sonuna kadar sürdürebilmek.Oyun sistemim hakkında neler yaptığımızıartık herkes biliyor.Dünyanın en çok taktik bilgisiolan insanı olsanız da, eğer takımınızyeterli değilse başarılı olamazsınız. Butakım için en uygun sistemi seçiyorum,onlara destek oluyorum.Benim en büyük hedefim galibiyetüzerine her zaman dersine iyi çalışanbir takım yaratabilmek. Antrenmanolsun, analiz toplantıları olsun her şeyiçok önemsiyorum.Ancak bu kadarkişiyi ortak hedef doğrultusunda birleştirmekbenim görevim.Tesisten eve, evden tesise şeklinde geçiyor.Özel hayatınıza sadece futbolculardeğil, teknik adamlar olarak da dikkatetmek zorundasınız. Gaziantep'te evimyok, otelde kalmayı tercih ediyorum. Busüreç futbol bilgim adına bana çok şey katıyordiyebilirim. Sürekli maç izlemeyi tercihediyorum, dünya ligleri olsun,Türkiye ligleri olsun gerçektenseviyorum. Bu bilgimi de arttırıyor.Benim hedefim bu sezon ligi ilk 10'da bitirebilmek. Gaziantep'e imza attığım gün bu şehre bir söz vermiştim, asla bu takımı ilk on sıranın altında görmeyeceksiniz diye. Geçen sezon lig boyunca bu sözümü tuttum ve ligi sekizinci sırada tamamlamayı başardık. Ama birkaç maç iyi gittik diye, rehavete girecek bir insan değilim. Bu sezon da hedefimiz ilk on sıra ama yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapan bir takım izletmeyi sürdürmek istiyorum.