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Son dakika: 'tan açıklaması "İçimize ateş düştü"

Son dakika haberi... 'ın Norveçli sağ beki , evinde yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralandı. Elinde ve gözlerinde ciddi yaralanmalar oluşan deneyimli futbolcu, hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Omar'ı hastanede ziyaret eden Galatasaray 2. Başkanı , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 1.1.2021 07:03 Son Güncelleme: 2.1.2021 00:09 ABONE OL
Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan Omar Elabdellaoui açıklaması İçimize ateş düştü

'ın yıldız sağ beki , Büyükçekmece'de bulunan evinde yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı. Norveçli futbolcunun görme kaybı ihtimalinin olduğu konuşuluyor. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı , Omar Elabdellaoui'nin tedavi edildiği hastanenin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan Omar Elabdellaoui açıklaması İçimize ateş düştü

2020'nin son dakikalarında da yine talihsiz bir olay yaşadıklarını dile getiren Albayrak, "Hepimiz çok üzüldük. Ama bir şey söylemek istiyorum: Sitenin ambulansından bir kişi, Omar'ın başına gelen bu talihsiz kazayı sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Bu insanın 3 tane çocuğu vardır, 'ın 30 milyon taraftarı var. Dostları vardır, ailesi vardır. Nasıl bir vicdan bu? Ayıp değil mi, günah değil mi? Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem kulüp olarak hem Omar'ın şahsı ve ailesi olarak. Bu kadar olamaz. Yazıktır. Biz olayı duyar duymaz, başta Fatih hocam olmak üzere ben ve tüm arkadaşlarımız buraya geldik. Tüm insanlar televizyonun başında merak ediyorlar. Sosyal medyaya bakıyoruz, fotoğraf servis ediliyor. Çok üzüldüm" dedi.

Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan Omar Elabdellaoui açıklaması İçimize ateş düştü

"BİLİNCİ AÇIK, DOKTORLARA YANIT VEREBİLİYOR"

Omar'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren , "Omar'ın elinde havai fişek patlamıştı. Hocamızla beraber hep başındayız. Tam net bir şey ortaya çıksın diye, tam net bulgulara ulaşalım diye tüm doktor arkadaşlarımız burada. Allah'ın izniyle bir gözlerini açsın, netice ortaya çıkacak. Bunu doktorları daha iyi açıklar, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kendisi konuşuyor, doktorlara yanıt verebiliyor. 2020 nasıl şanssız bir yıl olduysa, Galatasaraylılar son dakikada da böyle şanssız bir olay yaşadı. Allah beterin beterinden korusun diyelim. Bilinci açık, ben de konuştum kendisiyle, 'Çok teşekkür ediyorum' dedi. Ailesine de kulüpten arkadaşlar yardımcı oluyor. Kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. İçimiz yanıyor, içimize bu akşam ateş düştü. Yoğun bakımın içerisinde hep beraber yılbaşını kutladık" diye konuştu.

Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan Omar Elabdellaoui açıklaması İçimize ateş düştü

"NASIL OLDUĞUNU HENÜZ KONUŞAMADIK"

Olayla ilgili net bir bilginin henüz olmadığını kaydeden Albayrak, "Zannediyorum ki 9'a ya da 10'a çeyrek kala falan havai fişeği fırlatmaya çalışırken olmuş ama konuşamadık henüz, sağlık durumuyla ilgili konuştuk sadece. Nasıl olduğunu bilemiyoruz ama böyle bir talihsiz kaza yaşandı. Allah daha beterinden korusun" diyerek sözlerini noktaladı.

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Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan Omar Elabdellaoui açıklaması "İçimize ateş düştü"
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