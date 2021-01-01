Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan Omar Elabdellaoui açıklaması "İçimize ateş düştü"

2020'nin son dakikalarında da yine talihsiz bir olay yaşadıklarını dile getiren Albayrak, "Hepimiz çok üzüldük. Ama bir şey söylemek istiyorum: Sitenin ambulansından bir kişi, Omar'ın başına gelen bu talihsiz kazayı sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Bu insanın 3 tane çocuğu vardır, Galatasaray'ın 30 milyon taraftarı var. Dostları vardır, ailesi vardır. Nasıl bir vicdan bu? Ayıp değil mi, günah değil mi? Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem kulüp olarak hem Omar'ın şahsı ve ailesi olarak. Bu kadar olamaz. Yazıktır. Biz olayı duyar duymaz, başta Fatih hocam olmak üzere ben ve tüm arkadaşlarımız buraya geldik. Tüm insanlar televizyonun başında merak ediyorlar. Sosyal medyaya bakıyoruz, fotoğraf servis ediliyor. Çok üzüldüm" dedi.