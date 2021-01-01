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Son dakika: 'ın genç yeteneklerine 'dan talip artıyor!

Son dakika haberleri... Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni gelecek oyuncular konuşulurken takımdaki genç yeteneklere de kulüplerinin ilgisi artıyor. Sezon başında siyah-beyazlı takımın değişilmezleri olan ve 'nun yanı sıra 'a da Avrupa'dan talipler var. 3 oyuncu için 'den, 'dan ve Ligue 1'den takımların ilgisi olduğu ortaya çıktı. İşte transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 19:39 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ın genç yeteneklerine Avrupa'dan talip artıyor!

'ta bu sezon gösterdikleri performansla ilk 11'de yer bulan ve , kulüplerinin radarına girdi. İki genç oyuncunun yanı sıra Siyah-beyazlı takımda 3. sezonunu geçiren 21 yaşındaki forvet için de bazı kulüplerin ilgisi var.

Son dakika: Beşiktaş'ın genç yeteneklerine Avrupa'dan talip artıyor!

Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen 2001 doğumlu sol bek Rıdvan ve kaleci Ersin A takımın değişmez isimleri oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ın genç yeteneklerine Avrupa'dan talip artıyor!

NTV Spor'un haberine göre, Rıdvan ve Ersin'in yükselen form grafiği, iki genç oyuncuya 'nın kapılarını açabilir.

Son dakika: Beşiktaş'ın genç yeteneklerine Avrupa'dan talip artıyor!

Almanya'dan Stuttgart, 'a sezon başında talip olmuştu. ekibi 19 yaşındaki sol bek için devre arasında da 'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Son dakika: Beşiktaş'ın genç yeteneklerine Avrupa'dan talip artıyor!

Bu sezon siyah beyazlıların 1. kalecisi olan Ersin, Fransa'dan Lyon'un yanı sıra İngiltere'den da farklı kulüplerin transfer listesinde yer alıyor.

Son dakika: Beşiktaş'ın genç yeteneklerine Avrupa'dan talip artıyor!

Siyah beyazlılar, sözleşmeleri 2025'te tamamlanacak 2 futbolcu için de ocak ayında gelecek teklifleri geri çevirecek. Sezon sonu durum tekrar değerlendirelecek.

Son dakika: Beşiktaş'ın genç yeteneklerine Avrupa'dan talip artıyor!

için Fransa'dan Bordeaux yanı sıra Almanya'da 2 kulüp siyah beyazlılar ile temasa geçti. 21 yaşındaki forvet için sezon başında Bordeaux'nun teklifinin geri çeviren yönetim kurulu, milli futbolcuyu devre arasında da takımda tutmak istiyor.

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Son dakika: Beşiktaş'ın genç yeteneklerine Avrupa'dan talip artıyor!
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