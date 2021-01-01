Son dakika: Beşiktaş'ın genç yeteneklerine Avrupa'dan talip artıyor!

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdikleri performansla ilk 11'de yer bulan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İki genç oyuncunun yanı sıra Siyah-beyazlı takımda 3. sezonunu geçiren 21 yaşındaki forvet Güven Yalçın için de bazı kulüplerin ilgisi var.