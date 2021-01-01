Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar olabilir! 20 yaşındaki genç stoper önerildi...

Sakatlıkların futbolun içinde yer aldığını ama aynı bölgelerde sakatlanmaların da şanssızlık olduğunu aktaran Belözoğlu,"Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var. Fakat sene sonuna doğru futbolculara olan yükümlülükler artacak. Onun sonunda eksiye dönebiliriz.

Tüm bunları hesaplayıp adım atacağız. Bu hafta başkan, ben ve Erol hoca oturup yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu hafta belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.