Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar olabilir! 20 yaşındaki genç stoper önerildi...

Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Sokratis için Arsenal ile temaslara geçti. Yunan savunma oyuncusunu isteyen birden fazla kulüp var. Bu transfer gerçekleşirse diğer isimler söz konusu olmayacak fakat oyuncunun hem İngiltere'den hem Almanya'dan hem de İtalya'dan talipleri var. Fenerbahçe'de stoper için bir diğer aday da Alanyasporlu Steven Caulker. Caulker'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İşte Fenerbahçe'den son dakika haberleri...
SON DAKİKA HABERİ: FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ AYRILIKLAR OLABİLİR!
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de devre arasında sürpriz ayrılıkların olabileceğini ifade etti. A Spor canlı yayınında transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Ahmet Selim Kul; Sokratis, Caulker ve PAOK forması giyen Giannis Michailidis en büyük stoper adayları arasında...
PAOK FORMASI GİYEN MİCHAİLİDİS...
20 yaşında adını duyuran bir oyuncu. Bu transfer devre arası için değil ilerleyen zamanlarda da düşünülüyor. Bu üç isim diğer isimler arasında ön plana çıkıyor. Fenerbahçe kesinlikle stopere transfer yapacak.
Birden fazla transfer bekliyoruz. Ayrılacak isimler de olacak. Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar da olabilir.
Emre Belözoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplere bildirdiği limitlerde şu anda artıda olduklarını dile getirdi.
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den transfer atağı! Fenerbahçe devre arasında da durmayacak | Video
Sakatlıkların futbolun içinde yer aldığını ama aynı bölgelerde sakatlanmaların da şanssızlık olduğunu aktaran Belözoğlu,"Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var. Fakat sene sonuna doğru futbolculara olan yükümlülükler artacak. Onun sonunda eksiye dönebiliriz.
Tüm bunları hesaplayıp adım atacağız. Bu hafta başkan, ben ve Erol hoca oturup yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu hafta belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.
"UEFA İLE PROBLEMİMİZ YOK!"
Emre Belözoğlu, UEFA ile yapmış oldukları anlaşmalarda hiçbir sorun olmadığını söyledi.
Önümüzdeki sene için Fenerbahçe'nin UEFA'dan ceza alma durumunun olmadığına işaret eden Belözoğlu, şunları anlattı:
"Şu an bizim UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri."