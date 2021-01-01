Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

Atletıco Madrid ile sözleşmesini fesheden Diego Costa'nın ismi bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. İspanyol yıldızın transferi konusunda flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. Atletico'nun Costa ile yolları ayırırken sözleşmeye tazminat maddesi koyduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki forvet eğer bir İspanyol kulübüne giderse 15 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle Costa'ya La Liga yolu kapanmış durumda.