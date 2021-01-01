Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

haberi: ile arasında savaşı! Menajeri devreye girdi...

transferi hakkında haberleri üst üste geliyor. Süper Lig'in iki büyük camiası ve 'nin dünya yıldızı forvet için karşı karşıya geleceği ifade ediliyor. Brezilyalı asıllı İspanyol yıldız Diego Costa'nın menajerinin oyuncusunu Fenerbahçe ve Galatasaray'a getirebileceği aktarıldı. Diego Costa, anlaşması gereği La Liga'dan bir takıma veya Chelsea'ya giderse 15 milyon € ödeyecek. Bu nedenle menajerinin farklı planlar içinde olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 10:53 Son Güncelleme: 1.1.2021 11:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

gelişmesine göre transferinde yeni bilgiler geliyor. 32 yaşındaki başarılı forvetin Türkiye'ye gelebileceği ifade edildi. , Falcao ve Diagne'nin formundan memnun değil. ise Samatta ile Ademi'nin sakatlıkları sonrası Cisse'den istenilen verimi alamadı. Öte yandan Diego Costa'ya La Liga yolu kapandı. Son dakika haberinin ayrıntıları haberimizde...

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

Atletıco Madrid ile sözleşmesini fesheden 'nın ismi bir süredir ve ile anılıyor. İspanyol yıldızın transferi konusunda flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. Atletico'nun Costa ile yolları ayırırken sözleşmeye tazminat maddesi koyduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki forvet eğer bir İspanyol kulübüne giderse 15 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle Costa'ya La Liga yolu kapanmış durumda.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

SON DAKİKA HABERİ: DİEGO COSTA'NIN MENAJERİ HARETE GEÇTİ!

Aynı şekilde yıldız futbolcu A.Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Chelsea'ye gitmesi halinde de tazminat ödeyecek. Bu nedenle İspanyol yıldızın rotası Türkiye'ye döndü.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

'nın menajerinin hem yüksek maaş beklentisi hem de tazminat tehlikesi olmadığı için ve ile temasa geçip bizzat teklifte bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

'a geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan ve kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geride bırakan Radamel Falcao ile Galatasaray yolları ayırmak istiyor. Sarı kırmızılı takım, Falcao kadar isimli bir forvet transfer etmek için gündeminde 'yı tutuyor. Benzer kariyerlere sahip olan ve bir dönemin en önemli golcüleri arasında yer alan bu iki futbolcu, golcü kimlikleriyle dikkat çekiyor. İşte Falcao ile Diego Costa'nın karneleri...

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

YAŞ OLARAK COSTA!

'ın gündemindeki , Falcao'ya göre yaş bakımından daha avantajlı durumda. 1988 doğumlu olan Diego Costa, Falcao'dan 2 yaş küçük ve daha uzun süre futbol oynayabilir.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

FALCAO DAHA GOLCÜ!

Kolombiyalı kariyeri boyunca 497 maçta 291 gole imza attı ve her 1.7 maçta bir ağları sarsmayı başardı. 'nın ise kariyerinde 474 maçta 181 golü bulunuyor. Costa'nın her bir gol için oynadığı maç sayısı ise 2.6.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

TOPLAM KATKIDA FALCAO AMA...

İki yıldızın milli takım kariyerlerine gelince birbirlerine üstün olduğu noktalar bulunuyor. Falcao, milli takımlar düzeyinde Costa'ya göre daha fazla maça çıktı. Kolombiyalı, 89 maçta 34 gole imza atarken, İspanya Milli Takımı ile ilk maçına 25 yaşında çıkan Costa (Brezilya Milli Takımı'nda da oynadı )milli formayla 24 maçta 10 gole imza attı.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

Falcao, milli takımda 2.6 maç başına 1 gole imza atarken, 'nın bu ortalaması 2.4.

ATLETICO'DAN FALCAO, CHELSEA'DE COSTA!

İki isim de kariyeri boyunca aynı takımlarda ya da aynı liglerde forma giydi. Kolombiyalı yıldız Falcao, Atletico Madrid formasıyla Costa'ya göre daha başarılı bir performans çizdi. Falcao, İspanyol ekibinde 91 maçta 70 kaydederken neredeyse maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

Chelsea'de ise Costa'nın daha iyi bir performans gösterdiği görülüyor. Costa, Londra ekibinde 120 maçta 58 gole imza atarken, burada kısa bir süre forma giyen Falcao ise 12 maçta 1 gole imza atabildi. Falcao, Premier Lig'de Manchester United forması da giydi ve 41 maçta 5 gol kaydedebildi.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE VE AVRUPA LİGİ'NDE FALCAO!

İki süper yıldız Avrupa maçlarında takımlarıyla uzun yıllardır boy gösteriyor. Uluslararası maçlarda Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde ile benzer bir performans gösterse de UEFA Avrupa Ligi istatistikleriyle öne geçiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...

Şampiyonlar Ligi'nde 35 maça çıkan Costa bu maçlarda 11 gol kaydetti. Falcao ise formasını giydiği takımlara Şampiyonlar Ligi sanesinde 29 maçta 12 gollük katkı sundu.

COSTA DAHA ASİSTÇİ!

İspanyol forvet 'nın Falcao'yu geride bıraktığı noktalardan biri asist sayıları. Costa 474 maçta 181 asiste imza atarken, Radamel Falcao ise 497 maçta 54 asistlik istatistik yakaladı.

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Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Diego Costa savaşı! Menajeri devreye girdi...
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