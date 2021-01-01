Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoui'nin kariyeri bitebilir! Sabah.com.tr ÖZEL

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Omar Elabdellaoui'nin iki gözünde de problem olduğu bir gözündeki görme kaybının çok yüksek olduğu ifade edildi. Son dakika bilgisine göre Omar'ın önce Bahçelievler'de bir hastaneye kaldırıldığı daha sonra durumun riskinden dolayı sponsorlu hastaneye nakil ettirildiği de gelen bilgiler arasında...

Omar'ın üç çocuğundan birinin down sendromlu olduğu başarılı oyuncunun çocuğunu eğlendirmek için havai fişek sistemi kurduğu ortaya çıktı...

Galatasaray, Omar'ın sağlık durumu hakkında gün içerisinde açıklama yapacak.