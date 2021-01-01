Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı Omar'ın futbol hayatı bitebilir! Uzun süreli görme kaybı...

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Omar Elabdellaoui'nin iki gözünde de problem olduğu bir gözündeki görme kaybının çok yüksek olduğu ifade edildi. Son dakika bilgisine göre Omar'ın önce Bahçelievler'de bir hastaneye kaldırıldığı daha sonra durumun riskinden dolayı sponsorlu hastaneye nakil ettirildiği de gelen bilgiler arasında...

MUSTAFA CENGİZ'DEN SON DAKİKA OMAR AÇIKLAMASI!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Omar'ın sağlık durumu hakkında açıklamlarda bulunuyor.

"Biz bu olayı berbat geçen 2020'ye havale edelim, morali iyi. Çocukları koruma amaçlı olmuş. Beni şaşırtan bütün maddelerin peynir ekmek gibi satılması. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bu futbolcumuza verilen destek için futbol kamuoyuna teşekkür ediyorum. Omar, çocuklarını korumak isterken yaralandı. Umut hiçbir zaman kesilmemeli."

SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Cengiz'den canlı yayında flaş Omar Elabdellaoui açıklaması "Çocuklarını korumak..." | video

Omar'ın üç çocuğundan birinin down sendromlu olduğu başarılı oyuncunun çocuğunu eğlendirmek için havai fişek sistemi kurduğu ortaya çıktı...

Galatasaray, Omar'ın sağlık durumu hakkında gün içerisinde açıklama yapacak.