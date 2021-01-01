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Taç düşsün başınıza!

teknik direktörü , taraftarların sorularını yanıtladı. Sivas maçında atılan ilk golden önceki taç pozisyonunun çok tartışıldığını belirten Yalçın, “Aleyhimize neler verildi, hiç böyle bir tepki görmedim” diye konuştu

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Taç düşsün başınıza!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni yıla girerken kulübün YouTube hesabından taraftarların sorularını yanıtladı. Özellikle Beşiktaş'ın geçen hafta Sivasspor'u 3-0 yendiği maçta attıkları ilk golün öncesinde taç olduğuna yönelik tartışmalara dikkat çeken Yalçın, şu açıklamaları yaptı:
Bir tane taç bu kadar konuşulmaz. Onlar boş laf. Taç da taç! Ne taçmış, taç düşsün başınıza. Aleyhimize neler verildi, neler oldu, hiç böyle bir tepki görmedim.
Bir, iki transfer istiyorum ama ekonomik durumlar istediğimiz gibi değil. Elimizde 1-2 tane hazır alabileceğimiz oyuncu var.
Şampiyonluk büyük camiaların zaten normal hedefi. Ama lig çok uzun, daha ne olacağını bilmiyoruz. Bir mart ayı gelsin, daha net konuşuruz.

AVRUPA'DA ÇALIŞMAK ISTIYORUM
Teknik direktörlük planlarımda Avrupa'da çalışmak var. Televizyonculuk yaptım, dizide oynadım, jürilik yaptım ama benim en iyi yaptığım, bildiğim iş bu. Ben futbolla doğmuşum.
Atiba ve Necip, Beşiktaş'ta istedikleri her görevi yapabilir. Atiba böyle giderse 10 sene de oynayabilir. Ona çok şaşırıyorum, 20 yaşındaki çocuk gibi idman yapıyor.
Genç oyunculardan, yatırımdan bahsediyoruz. Bunlar çok uzun projeler, biz göremeyiz. Türkiye'de 3 maç sonrası hiç kimse için belli değil.



TARTIŞILAN POZİSYON
Beşiktaş'ın Sivas maçında attığı 1. golden önceki bu pozisyonda hakem oyunu devam ettirmiş, karşılaşmanın ardından topun taca çıktığı yorumları yapılmıştı.

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