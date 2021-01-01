Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni yıla girerken kulübün YouTube hesabından taraftarların sorularını yanıtladı. Özellikle Beşiktaş'ın geçen hafta Sivasspor'u 3-0 yendiği maçta attıkları ilk golün öncesinde taç olduğuna yönelik tartışmalara dikkat çeken Yalçın, şu açıklamaları yaptı:Bir tane taç bu kadar konuşulmaz. Onlar boş laf. Taç da taç! Ne taçmış, taç düşsün başınıza. Aleyhimize neler verildi, neler oldu, hiç böyle bir tepki görmedim.Bir,iki transfer istiyorum ama ekonomik durumlar istediğimiz gibi değil. Elimizde 1-2 tane hazır alabileceğimiz oyuncu var.Şampiyonluk büyük camiaların zaten normal hedefi. Ama lig çok uzun, daha ne olacağını bilmiyoruz. Bir mart ayı gelsin, daha net konuşuruz.Teknik direktörlük planlarımda Avrupa'da çalışmak var. Televizyonculuk yaptım, dizide oynadım, jürilik yaptım ama benim en iyi yaptığım, bildiğim iş bu. Ben futbolla doğmuşum.Atiba ve Necip, Beşiktaş'ta istedikleri her görevi yapabilir. Atiba böyle giderse 10 sene de oynayabilir. Ona çok şaşırıyorum, 20 yaşındaki çocuk gibi idman yapıyor.Genç oyunculardan, yatırımdan bahsediyoruz. Bunlar çok uzun projeler, biz göremeyiz. Türkiye'de 3 maç sonrası hiç kimse için belli değil.Beşiktaş'ın Sivas maçında attığı 1. golden önceki bu pozisyonda hakem oyunu devam ettirmiş, karşılaşmanın ardından topun taca çıktığı yorumları yapılmıştı.