Taylan’a ‘inan’dı aslan kazandı!

Geçen sezon sonunda futbolu bırakan Selçuk İnan, yardımcı antrenör olarak Fatih Terim'in ekibine girerken, etkisini de hemen gösterdi. Eski kaptan, kendisinin izinden gidenYaz kampından itibaren 25 yaşındaki futbolcuyla idmanlarda özel ilgilenen Selçuk, deneyimlerini ona aktardı.Taylan, saha içinde takım arkadaşlarını yönlendiriyor. Selçuk'un frikiklerde de Taylan'a rol model olacağı öğrenildi.