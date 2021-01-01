Taylan’a ‘inan’dı aslan kazandı!

Terim’in kurmayları arasına giren Selçuk İnan, yaz döneminde yakın takibe aldığı oyuncuyu desteği ile zirveye taşıdı
Giriş Tarihi: 1.1.2021ABONE OL
Geçen sezon sonunda futbolu bırakan Selçuk İnan, yardımcı antrenör olarak Fatih Terim'in ekibine girerken, etkisini de hemen gösterdi. Eski kaptan, kendisinin izinden giden Taylan Antalyalı'nınyükselen performansındaönemli rol oynadı. Yaz kampından itibaren 25 yaşındaki futbolcuyla idmanlarda özel ilgilenen Selçuk, deneyimlerini ona aktardı. Selçukİnan gibi top saklayıpfauller alan, yüksekpas isabetiyle oynayan Taylan, saha içinde takım arkadaşlarını yönlendiriyor. Selçuk'un frikiklerde de Taylan'a rol model olacağı öğrenildi.