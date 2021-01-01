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Terim’in cezası 4 maça indirildi

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 5 maçlık cezası dün Tahkim Kurulu tarafından 4 maça indirildi. Karagümrük mücadelesinde hakem Mustafa Öğretmenoğlu ile yaşadığı tartışmanın ardından tribüne gönderilen deneyimli çalıştırıcıya, PFDK tarafından 5 maç ceza gelmişti. İlk cezada "İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle verilen 2 maç cezalık bölümün "Temsilci raporunda kullanıldığı belirtilen ifadelerin alt sınırdan uzaklaştırmayı gerektirecek nitelikte olmadığı" sebebiyle 1 karşılaşma olarak belirlenmesine karar verildi. Göztepe ve Trabzonspor mücadelelerinde sahaya çıkamayan Terim, Antalya ve Konya maçlarında da takımının başında olamayacak. Tecrübeli çalıştırıcının avukatı Rezan Epözdemir de cezanın fazla olduğunu belirterek, "4 değil 2 maça indirilmeliydi" dedi.

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Terim’in cezası 4 maça indirildi
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