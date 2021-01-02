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- maçı sona erdi! Rövaşata golü maça damga vurdu

'de 16. haftada saat 16:00'da başlayan maçta , 'i konuk etti. Alanyaspor, Başakşehir'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor'un gollerini ilk yarıda 19. dakikada rövaşata ile Bareiro ve 27. dakikada ise Moubandje attı. Böylece ilk yarı 2-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona ermişti. İkinci yarıda Alanyaspor, Başakşehir karşısında 83. dakikada Tayfur Bingöl’ün attığı golle 3-0 öne geçti. Golün asisti de Fatih Aksoy’dan geldi. Maçı Alanyaspor 3-0 kazandı.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 15:15 Son Güncelleme: 2.1.2021 19:13 ABONE OL
Alanyaspor - Başakşehir maçı sona erdi! Rövaşata golü maça damga vurdu

Süper Lig'de 16.hafta heyecanı devam ediyor. Alanyaspor, Başakşehir'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor, 17. ve 26. dakikalarda attığı gollerle Başakşehir karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamıştı.

Alanyaspor, Başakşehir karşısında 83. dakikada Tayfur Bingöl'ün attığı golle 3-0 öne geçti. Golün asisti de Fatih Aksoy'dan geldi.

Volkan Babacan, Mert Günok'un yokluğunda kaleye geçtikten sonra Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 6 gol yedi. Volkan Babacan, bugünkü Alanyaspor maçının ilk yarısında da iki gol yedi.

MAÇ SONUCU

Alanyaspor: 3

Başakşehir: 0

Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Siopis, B.Kutlu, Davidson, Bakasetas, Efecan, Bareiro

Başakşehir, Volkan Babacan, Sertel, Epureanu, Ponck, Rafale, Okechukwu, Mahmut, Deniz Türüç, Visca, İrfan Kahveci, Crivelli

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Alanyaspor - Başakşehir maçı sona erdi! Rövaşata golü maça damga vurdu
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