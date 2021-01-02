BB Erzurum - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'de 16. hafta maçları bugün saat 13:30'da başladı. BB Erzurum sahasında bu sezonun başarılı takımlarından biri olan Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanan Erzurumspor yakaladığı bu çıkışı Gaziantep FK karşısında devam ettirmek istiyor. Sezonun başarılı takımı Gaziantep FK ise yakaladığı çıkışı Erzurumspor karşısında aynı devam ettirmek istiyor.

ERZURUMSPOR - GAZİANTEP FK 11'LERİ...

Erzurumspor: Farnole, Cenk, Adolphe, Leo, Kaan, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Mirallas, Oğuz Ceylan, Olkowski, Vetrih, Güray, Dicko, Muhammet

BB ERZURUM'UN LİG KARNESİ

Ligde oynadığı 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Erzurum temsilcisi, 12 puanla 20. sırada bulunuyor.

GAZİANTEP FK'NIN LİG KARNESİ

Konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü ise 14 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 27 puanla 4. sırada...