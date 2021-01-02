Beşiktaş’a Josef de Souza müjdesi

Ankaragücü maçı sonrası MR'ı çekilen ve sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza hızlı iyileşme gösterdi ve dün takımla birlikte çalışmalara başladı. 31 yaşındaki ön liberonun yarın oynanacak Kayserispor maçı kadrosundayer alacağı kaydedildi. Josef'in dönüşüyle rahatlayan Sergen Yalçın'ın Ghezzal'ın durumunu da yakından takip ettiği kaydedildi. Cezayirli futbolcu dün de fizyoterapist eşliğinde sahada düz koşu ve topla çalışmalar yaptı. AdemLjajic ile Gökhan Töre ise idmanın bir bölümünde kondisyoner Stefano Marrone ile çalışırken, diğer bölümde takıma katıldılar.