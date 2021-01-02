Bourabia yoklaması

Trabzonspor'un devre arasında ilk transferini orta sahaya yapma ihtimali oldukça yüksek.Bir dönem Türkiye'de Konyaspor forması da giyen ancak şu an İtalya'nın Sassuolo takımında ter döken Mehdi Bourabia, menajerler tarafından önerildi.İtalya Serie A'dan Cagliari takımının da ilgilendiği 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunun, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sezon başında da ismi Trabzonspor ile anılanTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük ile yarın oynanacak maç öncesi 11'ini şekillendirmeye başladı.tecrübeli hoca, bu mücadeleyi kazanıp Galatasaray mağlubiyetini unutturmak istiyor.Bordo-mavili takımda ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan Vitor Hugo, Galatasaray maçında sakatlanmıştı. Bir süredir tedavi altında olan Brezilyalı stoper, dünkü antrenmana katıldı. Sakatlığı bulunan İranlı savunmacı Hosseini de idmana çıktı ve düz koşu yapan iki futbolcunun da kendisini iyi hissettiği bildirildi. Karagümrük maçında forma giyip giyemeyeceklerine ise bugün karar verilecek.