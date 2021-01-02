Bourabia yoklaması

Trabzonspor, Sassuolo forması giyen Faslı orta saha oyuncusunu gündemine aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu, menajerler tarafından bordo-mavili takıma önerildi. Fırtına'nın rakipleri arasında İtalya'nın Cagliari kulübü de bulunuyor
Giriş Tarihi: 2.1.2021ABONE OL
Trabzonspor'un devre arasında ilk transferini orta sahaya yapma ihtimali oldukça yüksek. Gençlerbirliği'ninorta saha oyuncusu Berat Özdemir içingörüşmelerini sürdüren bordo-mavililer,sürpriz bir ismi daha gündeminealdı. Bir dönem Türkiye'de Konyaspor forması da giyen ancak şu an İtalya'nın Sassuolo takımında ter döken Mehdi Bourabia, menajerler tarafından önerildi.
10 MAÇTA 1 GOL
İtalya Serie A'dan Cagliari takımının da ilgilendiği 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunun, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sezon başında da ismi Trabzonspor ile anılan başarılıfutbolcu, bu sezon 10 maçtasadece 1 gol atabildi ve 412dakika sahada kaldı. SüperLig'de ise 30 karşılaşmada 1gol ve 2 asistle oynamıştı.
ÖMÜR GERİ DÖNÜYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük ile yarın oynanacak maç öncesi 11'ini şekillendirmeye başladı. Ekuban ve AbdülkadirÖmür'ün geri dönmesiyleeli rahatlayan tecrübeli hoca, bu mücadeleyi kazanıp Galatasaray mağlubiyetini unutturmak istiyor.
VİTOR HUGO İDMANDA
Bordo-mavili takımda ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan Vitor Hugo, Galatasaray maçında sakatlanmıştı. Bir süredir tedavi altında olan Brezilyalı stoper, dünkü antrenmana katıldı. Sakatlığı bulunan İranlı savunmacı Hosseini de idmana çıktı ve düz koşu yapan iki futbolcunun da kendisini iyi hissettiği bildirildi. Karagümrük maçında forma giyip giyemeyeceklerine ise bugün karar verilecek.