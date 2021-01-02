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Bourabia yoklaması

, Sassuolo forması giyen Faslı orta saha oyuncusunu gündemine aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu, menajerler tarafından bordo-mavili takıma önerildi. Fırtına'nın rakipleri arasında 'nın Cagliari kulübü de bulunuyor

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Bourabia yoklaması
Trabzonspor'un devre arasında ilk transferini orta sahaya yapma ihtimali oldukça yüksek. Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Berat Özdemir için görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Bir dönem Türkiye'de Konyaspor forması da giyen ancak şu an İtalya'nın Sassuolo takımında ter döken Mehdi Bourabia, menajerler tarafından önerildi.

10 MAÇTA 1 GOL
İtalya Serie A'dan Cagliari takımının da ilgilendiği 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunun, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sezon başında da ismi Trabzonspor ile anılan başarılı futbolcu, bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atabildi ve 412 dakika sahada kaldı. Süper Lig'de ise 30 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynamıştı.

ÖMÜR GERİ DÖNÜYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük ile yarın oynanacak maç öncesi 11'ini şekillendirmeye başladı. Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün geri dönmesiyle eli rahatlayan tecrübeli hoca, bu mücadeleyi kazanıp Galatasaray mağlubiyetini unutturmak istiyor.

VİTOR HUGO İDMANDA
Bordo-mavili takımda ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan Vitor Hugo, Galatasaray maçında sakatlanmıştı. Bir süredir tedavi altında olan Brezilyalı stoper, dünkü antrenmana katıldı. Sakatlığı bulunan İranlı savunmacı Hosseini de idmana çıktı ve düz koşu yapan iki futbolcunun da kendisini iyi hissettiği bildirildi. Karagümrük maçında forma giyip giyemeyeceklerine ise bugün karar verilecek.

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Bourabia yoklaması
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