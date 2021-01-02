Fatih Terim: İkimiz de duygusallaştık

Omar hastaneye kaldırıldığında yanına ilk koşan isimlerden olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Terim, "Allah canını bağışlamış. Kendisiyle tekrar görüştüm. Duygularımı ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de duygusallaştık. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendisine de mücadele etmesini, bunu yenebileceğini söyledim.Bizim için insan sağlığı, her türlü başarıdan ve sıralamadan önemlidir" diye konuştu.