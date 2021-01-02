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: İkimiz de duygusallaştık

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Fatih Terim: İkimiz de duygusallaştık
Omar hastaneye kaldırıldığında yanına ilk koşan isimlerden olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Terim, "Allah canını bağışlamış. Kendisiyle tekrar görüştüm. Duygularımı ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de duygusallaştık. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendisine de mücadele etmesini, bunu yenebileceğini söyledim. Nasibimizde yılbaşını hastanede geçirmek varmış. Keşke hep hastanede geçirseydik de Omar'a bir şey olmasaydı. Bizim için insan sağlığı, her türlü başarıdan ve sıralamadan önemlidir" diye konuştu.

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Fatih Terim: İkimiz de duygusallaştık
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