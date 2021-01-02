Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırat Aydınus ilk kez Kayserispor-Beşiktaş maçında

ilk kez - maçında

'in 16.haftasında Hes Kablo ile arasında 'nda oynanacak müsabakayı yönetecek. hakemi ilk kez iki takım arasındaki bir maçta düdük çalacak.

İHA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 10:02 ABONE OL
Fırat Aydınus ilk kez Kayserispor-Beşiktaş maçında

Hakem Fırat Aydınus, ilk kez Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak bir maçı yönetecek.

Süper Lig'in 16.haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi ilk kez iki takım arasındaki bir maçta düdük çalacak.

İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, bugüne kadar Hes Kablo Kayserispor 46 maçını yönetti. Bu maçlarda sarı kırmızılı ekip 17 kez kazanıp 16 kez kaybederken 13 kez de berabere kaldı. Bu 46 maçta Aydınus, Kayserispor aleyhine 12 kırmızı kart, 113 sarı kart çıkarırken rakiplerine ise 7 kırmızı kart 83 sarı kart çıkardı. Fırat Aydınus, hakemlik yaşamında 43 kez Beşiktaş maçı yönetti. Siyah Beyazlılar bu maçlarda 17 kez kazanıp 14 kez kaybetti ve 12 kez de berabere kaldı. 47 yaşındaki hakem, Beşiktaş'a 8 kez kırmızı 98 kez sarı kart gösterirken rakiplerine ise 14 kez kırmızı 118 kez sarı kart çıkardı. Fırat Aydınus son olarak Kayserispor'un geçen sezon sahasında 1-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçını yönetirken, Beşiktaş'ın ise geçen sezon deplasmanda 1-0 kazandığı Yeni Malatyaspor maçını yönetmişti.

Fırat Aydınus'un bu maçta yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay yapacak. Maçın 4.hakemi ise Yasin Kol olarak belirlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Magazin Haberleri: Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı yılbaşı gecesi ortaya çıktı!
Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası erişime açıldı! Milli Piyango sonuçları sorgulama ile şanslı numaralar tam listesi
Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi tam sıralı tam liste! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
Son dakika: Bir kadının oğluyla birlikte intihar girişimi mide operasyonu ile kurtarıldı
Ünlü şarkıcı Sinan Özen yeni yıl mesajında 8 büyük ameliyat geçiren minik kızı Neva ile poz verdi!
Akıncı Fatih Sultan Mehmet’in huzurunda… Dikkat çeken detay geceye damga vurdu!
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 199'u arayın
Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya'dan manidar yeni yıl paylaşımı: Dersimizi aldık...
Ece Erken-Şafak Mahmutoğlu aşkının bitiş sebebi ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış...
Son dakika haberler: İzmirli aile kabusa uyandı! "Odada olsaydık hepimiz ölürdük"
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırat Aydınus ilk kez Kayserispor-Beşiktaş maçında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA