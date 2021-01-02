Hatayspor - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında son maçta deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 gibi flaş bir skorla mağlup eden Hatayspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılşamayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

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İLK 11'LER

HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Shengelia, Daci, Cikalleshi, Kravets

HATAYSPOR 1-1 KONYASPOR

33' Artem Kravets

43' Aaron Boupendza