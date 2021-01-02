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'in 16. haftasında son maçta deplasmanda 'u 6-0 gibi flaş bir skorla mağlup eden , 'u konuk ediyor. Karşılşamayı hakem yönetiyor. Hatayspor - Konyaspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz... Karşılaşmanın ilk yarısı Kravets ve Boupendza'nın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 18:59 Son Güncelleme: 2.1.2021 19:44 ABONE OL
Hatayspor - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında son maçta deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 gibi flaş bir skorla mağlup eden Hatayspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılşamayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

Hatayspor - Konyaspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR-KONYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN...

İLK 11'LER

HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Shengelia, Daci, Cikalleshi, Kravets

HATAYSPOR 1-1 KONYASPOR

33' Artem Kravets

43' Aaron Boupendza

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Hatayspor - Konyaspor | CANLI
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