Hayallerimiz için her puan kıymetli

Gaziantep FK, yenilmezlik serisini 14 maça çıkarma hedefiyle bugün Erzurum karşısına çıkacak. SABAH Spor'a verdiği röportajda Türkiye'de kupa kaldırmak istediğini söyleyen Sumudica, "Hayallerimiz için alacağımız her puan kıymetli. Her maçı kazanmak için motiveyiz" dedi
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'ayenilen, ardından çıktığı13 maçta 6 beraberlik ve 7 galibiyetalan Gaziantep FK, zirveyi zorluyor. Liderin iki puan gerisinde 16. haftaya4. sırada giren kırmızı-siyahlılar, bugün alt sıralardan kurtulmaya çalışan BB Erzurumspor'a konuk olacak. Yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmak isteyen Rumen teknik adam Sumudica, SABAH Spor'a verdiği röportajda, "Ligdeki her puan gerçekten çok kıymetli.Tarih boyunca da futboldabunun örneklerini gördük. Birpuan belki sizi şampiyon yapabilir,belki de küme düşürebilir. Türkiye rekabet seviyesi olarak çok üst düzeyde, o yüzden hata yapma şansınız kalmıyor. Kişisel olarakbir hedefim yok ama elbette hayallerimvar. Benim şu an tek motive olduğumşey, her maçı kazanabilmek" demişti.
2021'E SABAH SPOR BOMBA GİBİ BAŞLADI
Saha içindeki çılgınlıklarının yanı sıra aldığı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Rumen çalıştırıcı, 2021'in ilk röportajını SABAHSpor'a verirken, tüm bilinmeyenlerini anlattı.