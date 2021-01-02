Hayallerimiz için her puan kıymetli

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmandaGaziantep FK, zirveyi zorluyor.kırmızı-siyahlılar, bugün alt sıralardan kurtulmaya çalışan BB Erzurumspor'a konuk olacak. Yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmak isteyen Rumen teknik adam Sumudica,'a verdiği röportajda,Türkiye rekabet seviyesi olarak çok üst düzeyde, o yüzden hata yapma şansınız kalmıyor.demişti.Saha içindeki çılgınlıklarının yanı sıra aldığı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Rumen çalıştırıcı,tüm bilinmeyenlerini anlattı.