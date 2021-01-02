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Hayallerimiz için her puan kıymetli

, yenilmezlik serisini 14 maça çıkarma hedefiyle bugün Erzurum karşısına çıkacak. SABAH Spor'a verdiği röportajda Türkiye'de kupa kaldırmak istediğini söyleyen , "Hayallerimiz için alacağımız her puan kıymetli. Her maçı kazanmak için motiveyiz" dedi

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Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Hayallerimiz için her puan kıymetli
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a yenilen, ardından çıktığı 13 maçta 6 beraberlik ve 7 galibiyet alan Gaziantep FK, zirveyi zorluyor. Liderin iki puan gerisinde 16. haftaya 4. sırada giren kırmızı-siyahlılar, bugün alt sıralardan kurtulmaya çalışan BB Erzurumspor'a konuk olacak. Yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmak isteyen Rumen teknik adam Sumudica, SABAH Spor'a verdiği röportajda, "Ligdeki her puan gerçekten çok kıymetli. Tarih boyunca da futbolda bunun örneklerini gördük. Bir puan belki sizi şampiyon yapabilir, belki de küme düşürebilir. Türkiye rekabet seviyesi olarak çok üst düzeyde, o yüzden hata yapma şansınız kalmıyor. Kişisel olarak bir hedefim yok ama elbette hayallerim var. Benim şu an tek motive olduğum şey, her maçı kazanabilmek" demişti.

2021'E SABAH SPOR BOMBA GİBİ BAŞLADI
Saha içindeki çılgınlıklarının yanı sıra aldığı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Rumen çalıştırıcı, 2021'in ilk röportajını SABAH Spor'a verirken, tüm bilinmeyenlerini anlattı.

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Hayallerimiz için her puan kıymetli
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