Martın sonunda seyirci alabiliriz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, pandemi şartlarının uygun olması durumunda tribünlere seyirci alınabileceğini söyledi. Bodrumspor'u ziyaret eden Özdemir, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İnşallah aşılarla bu pandemi olayını geride bırakacağımız yıl olur. Pandemiyi atlatırsak taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz. Mart ayının sonunda hedefimizliglere seyircili olarakdevam etmek. Ertelenen maçları da ocak ayında bitirmek istiyoruz. İkinci yarıya başlarken bazı prensipler koyduk. 14 olan sayı 9'adüşünceye kadar ertelemeolmayacak. Bir takımda 9 oyuncu varsa çıkıp maçını oynayabilecek. Bunları yerine getiremezse o takım hükmen mağlup ilan edilecek. 16Mayıs itibariyle Türkiye'debütün ligleri tamamlamakistiyoruz. Yayıncı kuruluş ile 5 aya yakın yapılan görüşmeler sonunda anlaşmayı imzaladık ve 30 Aralık'ta kulüplere ödemelerimizi yaptık."