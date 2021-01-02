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Martın sonunda seyirci alabiliriz

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Martın sonunda seyirci alabiliriz
TFF Başkanı Nihat Özdemir, pandemi şartlarının uygun olması durumunda tribünlere seyirci alınabileceğini söyledi. Bodrumspor'u ziyaret eden Özdemir, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İnşallah aşılarla bu pandemi olayını geride bırakacağımız yıl olur. Pandemiyi atlatırsak taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz. Mart ayının sonunda hedefimiz liglere seyircili olarak devam etmek. Ertelenen maçları da ocak ayında bitirmek istiyoruz. İkinci yarıya başlarken bazı prensipler koyduk. 14 olan sayı 9'a düşünceye kadar erteleme olmayacak. Bir takımda 9 oyuncu varsa çıkıp maçını oynayabilecek. Bunları yerine getiremezse o takım hükmen mağlup ilan edilecek. 16 Mayıs itibariyle Türkiye'de bütün ligleri tamamlamak istiyoruz. Yayıncı kuruluş ile 5 aya yakın yapılan görüşmeler sonunda anlaşmayı imzaladık ve 30 Aralık'ta kulüplere ödemelerimizi yaptık."

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Martın sonunda seyirci alabiliriz
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