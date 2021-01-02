Martın sonunda seyirci alabiliriz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, pandemi şartlarının uygun olması durumunda tribünlere seyirci alınabileceğini söyledi. Bodrumspor'u ziyaret eden Özdemir, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İnşallah aşılarla bu pandemi olayını geride bırakacağımız yıl olur. Pandemiyi atlatırsak taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz.Ertelenen maçları da ocak ayında bitirmek istiyoruz. İkinci yarıya başlarken bazı prensipler koyduk.Bir takımda 9 oyuncu varsa çıkıp maçını oynayabilecek. Bunları yerine getiremezse o takım hükmen mağlup ilan edilecek.. Yayıncı kuruluş ile 5 aya yakın yapılan görüşmeler sonunda anlaşmayı imzaladık ve 30 Aralık'ta kulüplere ödemelerimizi yaptık."