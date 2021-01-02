Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PSG Kulübü tarihinin ilk golünü atmıştı! Bernard Guignedoux hayatını kaybetti

Kulübü tarihinin ilk golünü atmıştı! hayatını kaybetti

Fransa'nın Paris Saint-Germain () Kulübünün tarihindeki ilk golü kaydeden , 73 yaşında yaşamını yitirdi. Guignedoux, 12 Ağustos 1970'te kurulan PSG'nin 23 Ağustos'ta Poitiers karşısına çıktığı ikinci lig maçında durumu 1-1'e getiren kulüp tarihinin ilk golünü kaydetmişti.

AA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 12:59 Son Güncelleme: 2.1.2021 13:02 ABONE OL
PSG Kulübü tarihinin ilk golünü atmıştı! Bernard Guignedoux hayatını kaybetti

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda Guignedoux'nun serbest vuruştan attığı golün görüntüsüne yer verilerek "Sonsuzluğa giden ilk gol. Kulüp tarihimizin ilk golcüsü Bernard Guignedoux'yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine başsağlığı dileriz. Seni asla unutmayacağız, huzur içinde yat Bernard." ifadeleri kullanıldı.

Guignedoux, 12 Ağustos 1970'te kurulan PSG'nin 23 Ağustos'ta Poitiers karşısına çıktığı ikinci lig maçında durumu 1-1'e getiren kulüp tarihinin ilk golünü kaydetmişti.

PSG'de 1970-1972 yıllarında görev yapan golcü futbolcu Guignedoux, takımının ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak birinci lige yükselmesine katkıda bulunmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Magazin Haberleri: Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı yılbaşı gecesi ortaya çıktı!
Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi tam sıralı tam liste! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası erişime açıldı! Milli Piyango sonuçları sorgulama ile şanslı numaralar tam listesi
Sevilen şarkıcı Sinan Özen yeni yıla hasta kızı Neva ile girdi! Sinan Özen yılbaşı mesajında 8 büyük ameliyat geçiren minik kızı Neva ile poz verdi!
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 199'u arayın
Akıncı Fatih Sultan Mehmet’in huzurunda… Dikkat çeken detay geceye damga vurdu!
Son dakika: Bir kadının oğluyla birlikte intihar girişimi mide operasyonu ile kurtarıldı
Son dakika haberi: Dizi oyuncusuna ormanda tecavüz dehşeti! Cezası belli oldu
Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya'dan manidar yeni yıl paylaşımı: Dersimizi aldık...
Milli Piyango sonuçları 2021 ve sıralı tam liste MPİ bilet sorgulama! Milli Piyango online bilet sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları kazandıran numaralar
ARKADAŞINA GÖNDER
PSG Kulübü tarihinin ilk golünü atmıştı! Bernard Guignedoux hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA