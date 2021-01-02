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: Takımımızda aşırı bir yorgunluk var

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör , "İkinci yarıda pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. 3'üncü golü bulmadık. Takımımızda aşırı bir yorgunluk var" dedi. Yukatel Teknik Direktörü ise, " gibi zor bir deplasmandan 1 puan aldığımız için oyuncularımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 18:19 ABONE OL
Rıza Çalımbay: Takımımızda aşırı bir yorgunluk var

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 2-2 biten Yukatel Denizlispor maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını ve ikinci yarıdaki pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Çalımbay, "Bugün bütün amacımız, bütün düşüncemiz maçı 3 puanla bitirmekti. Mağlup duruma düşmemize rağmen oyundan kopmadık, 2 gol bulduk, istediğimiz sonucu elde ettik. İkinci yarıya başlarken Denizlispor istediğimiz gibi oynadılar, üstümüze geldiler. Biz de kontra ataklarla 3'üncü golü bulmaya çalıştık. Girdiğimiz pozisyonları maalesef değerlendiremedik. O anda Robin ve Marcelo arasında bir şey oldu. Marcelo sakatlanınca Robin'i onun yerine çekmek zorunda kaldık. Belki biraz dengemiz bozuldu ama net bir pozisyon vermedik. Maalesef futbolun içinde olan şeylerden bir tanesi, çarptı, oyuncunun önüne geldi verdi ve gol oldu. Ama ikinci yarı özellikle girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Bu seneki ligde her şey, tüm sürprizler olabiliyor. Burada 3 puanı alamadığımız için üzgünüz. Neticede 1 puan aldık. Puan puandır. Önümüzde 25-26 maçımız var. Bunları telafi edeceğiz. Takımımızda aşırı bir yorgunluk var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aylardan beri haftada 3 maç oynuyoruz. Şimdi tekrar aynı şekilde oynanıyor. O yüzden oyuncularımızda yorgunluk olabilir. İstedikleri şeyleri yapamayabilirler. İnşallah zamanla bunlar geçecek. Ondan sonra gerçek bir şekilde oyunlarımıza, maçlarımıza devam edeceğiz. Bu kaybettiğimiz puanları de telafi edeceğiz. İkinci yarı bekleyerek oynamaktı, güzel de pozisyonlar bulduk. Onları değerlendirmemiz gerekiyordu. İlerde istediğimiz şeyleri yapamadık. 3'üncü golü bulup rahatlamamız gerekiyordu ama maalesef olmadı" dedi.

Beşiktaş maçı sonrası yaşanan tartışmaların bu maça yansıyıp yansımadığı sorusu üzerine ise, "O maç geçti gitti artık, bir sürü maçlarımız oluyor tartışılar, hakem hataları lan maçlar oluyor. artık onları bir tarafa bırakacaksınız. Önünüzdeki maçlara bakacaksınız. Şimdi biz Denizli maçını unuttuk. 2 gün sonra tekrar bir maç oynayacak bu takım. Malatya maçına konsantre olacağız. O bitecek, 3 gün sonra oynayacağımız Antep maçına konsantre olacağız. Onun için bu ara bizde hem yorgunluk ve konsantre açısından sıkıntılar olabilir. Onu da zamanla düzelteceğiz. Zamanla inşallah çok çok daha iyi yerlere geleceğiz.

KOŞUKAVAK: OYUNCULARIMI KUTLUYORUM

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Sivas gibi zor bir deplasmandan 1 puan aldığımız için oyuncularımızı kutluyorum. Topun Sivasspor'da olduğu bölümleri, oyunun ilk 20 dakikasını iyi kurguladık ve 17'inci dakikada 1-0 öne geçtik. Sonrasında anlam veremediğin faul, gol ve penaltı ile maça denge geldi. İki haftadır 45'inci dakikada gol yiyoruz. Gene 45'inci dakikada 1 gol yedik. Rakibimiz Sivasspor skoru alınca daha derin oynayıp kontra ataklarla skoru artırma düşüncesiyle topu bize bırakıp, daha çok set hücumları oynamamız için bu alanı ve zamanı bize verdi. Oralarda Denizlispor, çok topa sahip olarak ciddi bir oyun oynadı. Son dakikalarda da olsa 1 gol bulup 1 puanla dönüyoruz. Çarşamba günü Kayseri maçı var. Zor bir süreçten geçiyoruz. Çok da sakat oyuncu, kart cezalımız var. Sıkıntılı süreçte devam ediyoruz. İnşallah sonu iyi olur diye umut ediyorum. Sivasspor'a da bundan sonraki başarılar diliyorum" dedi.

Sakatlanarak hastaneye kaldırılan Rodallega hakkında da bilgi veren Koşukavak, "Rodallega hastanede, alnında bir açılma var, dikiş atılıyor" ifadelerini kullandı.

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Rıza Çalımbay: Takımımızda aşırı bir yorgunluk var
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