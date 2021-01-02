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’den ayrılık açıklaması!

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Ryan Babel’den ayrılık açıklaması!
Galatasaray'da performansı tartışma konusu olan ve devre arasında ayrılığı gündeme gelen Ryan Babel, Hollanda basınına konuştu. 34 yaşındaki futbolcu şu mesajları verdi: "Tüm transferlerimde hep aynı şeyi yaparım. Bir kulübe imza atarken, o kulüpten nasıl ayrılacağımı da menajerim Haatrecht ile kararlaştırırız. İşler yolunda gitmezse her zaman B planım vardır. Çoğu transferim bonservissiz gerçekleşti ve işler benim için iyi gitti. Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için mücadele eden iki büyük takım; Ajax ve PSV gibiler. Beşiktaş ise daha çok Feyenoord gibi. Türk taraftarlar çok tutkulu ve çok ateşlidir. En önemlisi Türkler çok saygılı insanlar."

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Ryan Babel’den ayrılık açıklaması!
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