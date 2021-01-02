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Sivasspor - Denizlispor | 11'ler belli oldu

'in 16. haftasında Sivasspor, sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi iki takımın da 11'i belli oldu. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 12:51 Son Güncelleme: 2.1.2021 13:33 ABONE OL
Sivasspor - Denizlispor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında, DG Sivasspor, sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. 13.30'da başlayacak olan mücadelede iki rakip, 13. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig´e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 12 maçtan 8'ini Sivasspor, 3'ünü de Denizlispor kazandı. Bir müsabakadan ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Sivasspor'un 16 golüne, Denizlispor 11 golle yanıt verdi.

Karşılaşma öncesi deplasman ekibi Denizlispor, 12 puanla 19. sırada yer alıyor. Ev sahibi Sivasspor ise 17 puanla 14. sırada. Denizlispor, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de sahasında MKE Ankaragücü'ne kaybederken, Sivasspor ise taç tartışmalarına sahne olan maçta Beşiktaş'a 3-0'lık skorla kaybetti.

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇININ 11'LERİ
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare
DENİZLİSPOR: Pantilimon, Lopes, Bergdich, Mustafa, Fabiano, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz, Mesanovic, Sagal, Rodallega

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Demir Grup Sivasspor - Denizlispor karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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Sivasspor - Denizlispor | 11'ler belli oldu
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