Sivasspor - Denizlispor | Maçta 2 gol var

Süper Lig'in 16. haftasında, DG Sivasspor, sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. 13.30'da başlayan mücadelede iki rakip, 13. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig´e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 12 maçtan 8'ini Sivasspor, 3'ünü de Denizlispor kazandı. Bir müsabakadan ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Sivasspor'un 16 golüne, Denizlispor 11 golle yanıt verdi.

Karşılaşma öncesi deplasman ekibi Denizlispor, 12 puanla 19. sırada yer alıyor. Ev sahibi Sivasspor ise 17 puanla 14. sırada. Denizlispor, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de sahasında MKE Ankaragücü'ne kaybederken, Sivasspor ise taç tartışmalarına sahne olan maçta Beşiktaş'a 3-0'lık skorla kaybetti.



SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇININ 11'LERİ

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

DENİZLİSPOR: Pantilimon, Lopes, Bergdich, Mustafa, Fabiano, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz, Mesanovic, Sagal, Rodallega



SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor - Denizlispor karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.





CANLI SKOR

Sivasspor 0-1 Denizlispor



17' Rodallega

26' Gradel