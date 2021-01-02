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Son dakika: maçından sonra Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti

'in 16. haftasında , sahasında ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların takım kaptanı , Antalyaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti. Ziyaret sonrasında konuşan Arda Turan, “İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz. Morali de iyi, inşallah daha iyi olacak. Siz de dua edin” ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 23:11 Son Güncelleme: 2.1.2021 23:12 ABONE OL
Son dakika: Arda Turan Antalyaspor maçından sonra Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti

Galatasaray'ın takım kaptanı Arda Turan, Antalyaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalırken, takım kaptanı Arda Turan, mücadele sonrasında havai fişek patlaması sonrasında yaralanan ve tedavisi hastanede devam eden Omar Elabdellaoui'yi bir kez daha yalnız bırakmadı. Takımını hem saha içi hem de saha dışında sahiplenen ve bu sezon örnek bir davranış sergileyen tecrübeli futbolcu, mücadelenin ardından soluğu Omar'ın yanında aldı.

Ziyaret sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Arda Turan, "İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz. Morali de iyi, inşallah daha iyi olacak. Siz de dua edin" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Arda Turan Antalyaspor maçından sonra Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti | Video

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Son dakika: Arda Turan Antalyaspor maçından sonra Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti
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