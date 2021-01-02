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Son dakika: ile anlaştı! İşte detaylar

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak 'ye transfer olan , pandemi döneminde maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshederek sarı-lacivertli kulüpten ayrılmıştı. yıldızın bu şok hamlesi sonrasında ise taraflar 'lık oldu. Koronavirüs sebebiyle ekonomik olarak birçok kulüp oyuncularıyla maaş indirimi konusunda anlaştı. Fenerbahçe de o ekiplerden biriydi ancak bu durumu kabul etmedi. Alacaklarının ödenmediğini belirterek sözleşmesini sonlandıran Kruse, FIFA tarafından haklı bulundu. Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncunun avukatlarıyla tazminat konusunda ise anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 01:03 Son Güncelleme: 2.1.2021 04:00 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe ile Max Kruse anlaştı! İşte detaylar

, pandemi döneminde maaşını alamadığı için kontratını feshederek 'ya dönen ile 'lık olmuştu. Sarı-lacivertliler oyuncuya yapılan ödemelerin gecikmesini pandemiye bağlasa da FIFA bu durumu kabul etmedi ve 'yi haklı buldu. Fenerbahçe'nin FIFA'lık olduğu Alman futbolcu Max Kruse ile yaptığı anlaşmanın detaylarına ulaştı. İki taraflı gizlilik anlaşması sebebiyle uzlaşmanın maddi detayları kamuoyuna açıklanmadı.

Son dakika: Fenerbahçe ile Max Kruse anlaştı! İşte detaylar

Sarı-lacivertli yönetimin, yıldıza toplam 4.5 milyon euro (41 milyon TL) ödeme yapması kararlaştırıldı. Bu bedelin 750 bin euro'luk kısmı menajer ve avukatlara ödenecek para olarak belirlendi. Futbolcuya ise 3.75 milyon euro ödendi.

Son dakika: Fenerbahçe ile Max Kruse anlaştı! İşte detaylar

PANDEMİ DİKKATE ALINMADI!

Bu bedel, 'nin KAP'a açıklama yapması gereken bedel olan 3.8 milyon euro'nun altında kaldığı için KAP bildirimi yapılmadı. Peki bu noktaya nasıl gelindi?

Son dakika: Fenerbahçe ile Max Kruse anlaştı! İşte detaylar

İşte detaylar: 'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiği dönemde sarı-lacivertlilerin, oyuncuya 1 milyon 250
bin euro'luk bir bakiyesi bulunuyordu. Yönetim, pandemi dönemini hesaba katarak Kruse'ye sadece 270 bin
euro ödeme yaptı. , pandemi indirimini dikkate almayarak Kruse'yi haklı buldu.

Son dakika: Fenerbahçe ile Max Kruse anlaştı! İşte detaylar

HAKSIZ KAZANÇ İSTEMEDİ!

futbolcu, bu davayı sadece alacaklarını tahsil etmek için açmıştı. 'nın kendisinin dahi talep ettiği bedelden fazlasını vereceğini görmesi sonrasında , haksız kazanç elde etmek istemediğini belirterek yönetimi ile anlaşmaya sıcak baktı.

Son dakika: Fenerbahçe ile Max Kruse anlaştı! İşte detaylar

Taraflar, kısa sürede anlaşma sağladı. 'nin 'ye resmi siteden başarı dilemesinin ardında yatan nedenin uzlaşma sürecindeki yapıcı tavrı olduğu öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe ile Max Kruse anlaştı! İşte detaylar

, 'de 23 maça çıkarken 7 gol 8 asistlik katkı yaptı.

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Son dakika: Fenerbahçe ile Max Kruse anlaştı! İşte detaylar
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