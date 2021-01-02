Son dakika: Fenerbahçe ile Max Kruse anlaştı! İşte detaylar

Fenerbahçe, pandemi döneminde maaşını alamadığı için kontratını feshederek Almanya'ya dönen Max Kruse ile FIFA'lık olmuştu. Sarı-lacivertliler Alman oyuncuya yapılan ödemelerin gecikmesini pandemiye bağlasa da FIFA bu durumu kabul etmedi ve Kruse'yi haklı buldu. Fenerbahçe'nin FIFA'lık olduğu Alman futbolcu Max Kruse ile yaptığı anlaşmanın detaylarına SABAH Spor ulaştı. İki taraflı gizlilik anlaşması sebebiyle uzlaşmanın maddi detayları kamuoyuna açıklanmadı.