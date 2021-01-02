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haberi: 'da son dakika gelişmesi! Tam 8 eksik...

haberleri... 'de 16. hafta bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Bugün oynanacak olan - maçı ile son dakika gelişmesi yaşandı. Gelen bilgilere göre, Galatasaray'da maç öncesi 8 eksik oyuncu bulunuyor. Babel, Feghouli ve Etebo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Diğer yandan kart cezalısı olan Taylan ve geçirdiği havai fişek kazasıyla tedavi altında olan de forma giyemeyecek olanlar arasında. Son olarak koronavirüs problemi yaşayan Diagne, Emre Taşdemir ve Fatih Özdemir takıma dönecek fakat oynamaları beklenmiyor. İşte Galatasaray-Antalyaspor maçıyla ilgili son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 10:14 Son Güncelleme: 2.1.2021 10:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Tam 8 eksik...

Son dakika: Süper Lig 16. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi Galatasaray'da 8 eksik bulunuyor. Koronavirüs ve sakatlıklar problemi yaşayan Galatasaray'da bazı ilk 11 oyuncuları bugün forma giyemeyecek. Sakatlıklar bulunan Babel, Feghouli ve Etebo bugün Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'ın orta sahadaki önemli ismi olan Taylan ise kart cezalısı. Diğer yandan yılbaşı gecesi herkesi üzen bir havai fişek kazası geçiren Omar Elabdellaoui de forma giyemeyecek.

3 İSİM YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLAYACAK

Yaşadıkları Kovid-19 vakaları sebebiyle takımdan ayrı kalmak zorunda olan kaleci Fatih Öztürk, sol bek Emre Taşdemir ve golcü Mbaye Diagne, Antalyaspor karşısında yeşil sahaya geri dönebilecekler. Terim, hafta içerisindeki antrenmanlarda takımla çalışmalara katılan kaleci Fatih, sol bek Emre ve forvet Diagne'yi kulübede tutmayı planlıyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Tam 8 eksik...
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