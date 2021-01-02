Son dakika haberi: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Tam 8 eksik...

Son dakika: Süper Lig 16. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi Galatasaray'da 8 eksik bulunuyor. Koronavirüs ve sakatlıklar problemi yaşayan Galatasaray'da bazı ilk 11 oyuncuları bugün forma giyemeyecek. Sakatlıklar bulunan Babel, Feghouli ve Etebo bugün Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'ın orta sahadaki önemli ismi olan Taylan ise kart cezalısı. Diğer yandan yılbaşı gecesi herkesi üzen bir havai fişek kazası geçiren Omar Elabdellaoui de forma giyemeyecek.