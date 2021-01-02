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Son dakika haberi: Omar'ın sağlık durumu hakkında kritik açıklamalar! Sol gözü daha iyi...

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takımın Norveçli yıldızı , yılbaşı kutlaması sırasında yaşadığı havai fişek kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. Yıldız futbolcunun hayati tehlikesi yok ancak kaza sırasında gözleri zarar gördü. Omar Elabdellaoui'nin son durumunu Galatasaray kulüp doktoru açıklıyor. İşte İnce'nin sözleri...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 16:24 Son Güncelleme: 2.1.2021 16:34 ABONE OL
Son dakika haberi: Omar'ın sağlık durumu hakkında kritik açıklamalar! Sol gözü daha iyi...

Son dakika: Prof. Dr. Vedat Kaya, Omar'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce de Omar'ın son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce: "Oyuncunun ne zaman geri döneceği değil bizim için önemli olan Omar'ın sağlığı. Bu sorular zamanlama açısından doğru değil."

SON DAKİKA: Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin doktorundan flaş açıklama! 'Sağ gözü sol gözüne göre..." CANLI YAYIN | Video

"Hastanın gözünün durumuna göre gerekli medikal tedaviye başlamıştık. Bugün de daha önce planladığımız şekilde bir ameliyatta bulunduk. Yarın sabah görüp medikal tedavisine devam etmek istiyoruz. Bundan sonra rehabilitasyonu için bir adım daha var, gidişata göre durum değişebilir. Şimdiye kadarki bütün gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak sol gözde artış var, sağ gözde de toparlanma var."

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak da hastanede açıklamalarda bulunurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kendilerini aradığını, Vedat Hoca'dan bilgi aldığını ifade etti.

Son dakika haberi: Omar Elabdellaoui'nin futbol kariyeri tehlikede! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Omar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamalar

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Son dakika haberi: Omar'ın sağlık durumu hakkında kritik açıklamalar! Sol gözü daha iyi...
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