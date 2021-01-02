Son dakika haberi: Omar'ın sağlık durumu hakkında kritik açıklamalar! Sol gözü daha iyi...

Son dakika: Prof. Dr. Vedat Kaya, Omar'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce de Omar'ın son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce: "Oyuncunun ne zaman geri döneceği değil bizim için önemli olan Omar'ın sağlığı. Bu sorular zamanlama açısından doğru değil."

SON DAKİKA: Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin doktorundan flaş açıklama! 'Sağ gözü sol gözüne göre..." CANLI YAYIN | Video

"Hastanın gözünün durumuna göre gerekli medikal tedaviye başlamıştık. Bugün de daha önce planladığımız şekilde bir ameliyatta bulunduk. Yarın sabah görüp medikal tedavisine devam etmek istiyoruz. Bundan sonra rehabilitasyonu için bir adım daha var, gidişata göre durum değişebilir. Şimdiye kadarki bütün gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak sol gözde artış var, sağ gözde de toparlanma var."

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak da hastanede açıklamalarda bulunurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kendilerini aradığını, Vedat Hoca'dan bilgi aldığını ifade etti.