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Son dakika: 'a mı imza atacak? 'dan flaş sözler

Son dakika haberi... 'in 16. haftasında Aytemiz ile karşı karşıya geldi. Ligin flaş takımı Alanyaspor, temsilcisini 3-0 yenmeyi başardı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü galibiyeti değerlendirirken, 'a transferi gündemde olan için çarpıcı ifadeler kullandı. Son kararı oyuncunun vereceğini ifade eden Atan, "Ben zirveye oynayan bir takım olarak Salih'ten faydalanmak isterim. Ancak her şey Salih'in elinde." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 20:33 Son Güncelleme: 2.1.2021 20:35 ABONE OL
Son dakika: Salih Uçan Galatasaray'a mı imza atacak? Çağdaş Atan'dan flaş sözler

Son dakika: 'in flaş takımı , 16. haftayı 3-0'lık galibiyetiyle noktaladı. Karşılaşmanın ardından ise 'ın transfer sözleri çok konuşuldu. Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla adından söz ettiren ve adeta yeniden doğan 'ın adı ile anılıyor. Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kalan Salih-Galatasaray iddiaları tekrar gündeme geldi. Bu transfer söylentileri Çağdaş Atan'a soruldu.

Son dakika: Salih Uçan Galatasaray'a mı imza atacak? Çağdaş Atan'dan flaş sözler

İşte 'ın karşılaşmanın ardından 'la ilgili sözleri...

"Dün Salih ile bir toplantı gerçekleştirdim. Salih benim sezon başından beri başrol verdiğim oyuncularımdan bir tanesi.
Oynayıp oynamamak tamamen Salih'in elinde bizim takımda.

Son dakika: Salih Uçan Galatasaray'a mı imza atacak? Çağdaş Atan'dan flaş sözler

Salih orta sahada kendisine yer bulur ama şöylede düşünmek lazım; biraz aidiyet duygusunu da yaşamak lazım. Salih sezon sonu kontratı biten oyuncu ve bir görüşmek yaptığı kulüp var herhalde çok iyi sonuçlanmadı.

Son dakika: Salih Uçan Galatasaray'a mı imza atacak? Çağdaş Atan'dan flaş sözler

Bende sözleşmesi uzatılması konusunda bir istekte bulunmuştum ama bu da olumlu sonuçlanmadı. Biz olarak bu büyük takımlara oyuncu yetiştirme kulübü olamayız bu saatten sonra.

Son dakika: Salih Uçan Galatasaray'a mı imza atacak? Çağdaş Atan'dan flaş sözler

Bir oyuncu bizden ayrılarak büyük takıma gidiyorsa bunun bir bedeli ve karşılığı olacağını düşünüyorum.

Son dakika: Salih Uçan Galatasaray'a mı imza atacak? Çağdaş Atan'dan flaş sözler

Bu kadar çalışıyorum, gelecekte benimle olmayacak bir oyuncu için bazı planlar yapmamız normal diye düşünüyorum. Ben zirveye oynayan bir takım olarak Salih'ten faydalanmak isterim. Dediğim gibi her şey Salih'in elinde."

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Son dakika: Salih Uçan Galatasaray'a mı imza atacak? Çağdaş Atan'dan flaş sözler
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