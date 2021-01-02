Son dakika: Salih Uçan Galatasaray'a mı imza atacak? Çağdaş Atan'dan flaş sözler

Son dakika: Süper Lig'in flaş takımı Alanyaspor, 16. haftayı 3-0'lık Başakşehir galibiyetiyle noktaladı. Karşılaşmanın ardından ise Çağdaş Atan'ın transfer sözleri çok konuşuldu. Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla adından söz ettiren ve adeta yeniden doğan Salih Uçan'ın adı Galatasaray ile anılıyor. Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kalan Salih-Galatasaray iddiaları tekrar gündeme geldi. Bu transfer söylentileri Çağdaş Atan'a soruldu.
İşte Çağdaş Atan'ın karşılaşmanın ardından Salih Uçan'la ilgili sözleri...
"Dün Salih ile bir toplantı gerçekleştirdim. Salih benim sezon başından beri başrol verdiğim oyuncularımdan bir tanesi.
Oynayıp oynamamak tamamen Salih'in elinde bizim takımda.
Salih orta sahada kendisine yer bulur ama şöylede düşünmek lazım; biraz aidiyet duygusunu da yaşamak lazım. Salih sezon sonu kontratı biten oyuncu ve bir görüşmek yaptığı kulüp var herhalde çok iyi sonuçlanmadı.
Bende sözleşmesi uzatılması konusunda bir istekte bulunmuştum ama bu da olumlu sonuçlanmadı. Biz Alanyaspor olarak bu büyük takımlara oyuncu yetiştirme kulübü olamayız bu saatten sonra.
Bir oyuncu bizden ayrılarak büyük takıma gidiyorsa bunun bir bedeli ve karşılığı olacağını düşünüyorum.
Bu kadar çalışıyorum, gelecekte benimle olmayacak bir oyuncu için bazı planlar yapmamız normal diye düşünüyorum. Ben zirveye oynayan bir takım olarak Salih'ten faydalanmak isterim. Dediğim gibi her şey Salih'in elinde."