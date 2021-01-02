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'de güncel puan durumu! (16. hafta)

'de 16. hafta 6 maçla başladı. Günün maçında Galatasaray, 'ın kırmızı kart gördüğü ve Radamel Falcao'nun sakatlanarak devam edemediği maçta sahasında ile 0-0 berabere kaldı. Zirve yarışının diğer bir önemli maçında ise Aytemiz , sahasında 'i 3-0 mağlup etti. İşte bu sonuçların ardından Süper Lig'de oluşan puan durumu...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 21:19 Son Güncelleme: 2.1.2021 21:20 ABONE OL
Süper Lig'de güncel puan durumu! 16. hafta

Süper Lig'de 16. hafta 6 maçla başladı. Günün maçında Galatasaray, Emre Kılınç'ın kırmızı kart gördüğü ve Radamel Falcao'nun sakatlanarak devam edemediği maçta sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Zirve yarışının diğer bir önemli maçında ise Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. İşte bu sonuçların ardından Süper Lig'de oluşan puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu;

1- Alanyaspor - 30

2- Galatasaray - 30

3- Gaziantep FK - 28

4- Beşiktaş - 28

5- Hatayspor - 27

6- Fenerbahçe - 26

7- Fatih Karagümrük - 21

8- Yeni Malatyaspor - 20

9- Trabzonspor - 20

11- Göztepe - 19

10- Konyaspor - 19

12- Çaykur Rizespor - 19

13- Kasımpaşa - 19

14- Sivasspor - 18

15- Antalyaspor - 18

16- Medipol Başakşehir - 16

17- Ankaragücü - 15

18- Gençlerbirliği - 15

19- Denizlispor - 13

20- Erzurumspor - 13

21- Kayserispor - 10

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Süper Lig'de güncel puan durumu! (16. hafta)
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