Süper Lig'de güncel puan durumu! (16. hafta)

Süper Lig'de 16. hafta 6 maçla başladı. Günün maçında Galatasaray, Emre Kılınç'ın kırmızı kart gördüğü ve Radamel Falcao'nun sakatlanarak devam edemediği maçta sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Zirve yarışının diğer bir önemli maçında ise Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. İşte bu sonuçların ardından Süper Lig'de oluşan puan durumu...
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu;
1- Alanyaspor - 30
2- Galatasaray - 30
3- Gaziantep FK - 28
4- Beşiktaş - 28
5- Hatayspor - 27
6- Fenerbahçe - 26
7- Fatih Karagümrük - 21
8- Yeni Malatyaspor - 20
9- Trabzonspor - 20
11- Göztepe - 19
10- Konyaspor - 19
12- Çaykur Rizespor - 19
13- Kasımpaşa - 19
14- Sivasspor - 18
15- Antalyaspor - 18
16- Medipol Başakşehir - 16
17- Ankaragücü - 15
18- Gençlerbirliği - 15
19- Denizlispor - 13
20- Erzurumspor - 13
21- Kayserispor - 10