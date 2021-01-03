Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3 atan Alanya koltuğu aldı

3 atan Alanya koltuğu aldı

’ın talebeleri son şampiyonu gole boğdu. Bareiro, Moubandje ve Tayfun ile Başakşehir’in fişini çekip liderliğe yükseldi

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
3 atan Alanya koltuğu aldı
Süper Lig'de üç maçtır galibiyeti unutan Aytemiz Alanyaspor, evinde karşılaştığı Başakşehir'i 3-0 ile geçti. 5 maç ceza alan Okan Buruk'un kenarda olmadığı maçta galibiyet hasreti 7 maça çıkan Başakşehir'i 19'da Bareiro ile vuran Alanyaspor, 27'de Moubandje ile farkı ikiye çıkardı. Devreye bu skorla giren son şampiyon, değişiklikler sonrası maça tutunmaya çalışsa da çok etkili olamadı. Karşılaşmanın kontrolünü elinde tutan Akdeniz ekibi, oyuna sonradan giren iki oyuncusuyla farka gitti. Fatih Aksoy'un asistiyle topla buluşan Tayfun Bingöl 83'te maçın skorunu ilan etti: 3-0. Alanyaspor, G.Saray'ın takılmasıyla averajla liderlik koltuğuna oturdu.

8 YIL SONRA FIFA'SIZ
Alanya- Başakşehir maçını yöneten Mete Kalkavan, 8 yıl aradan sonra dün TFF kokartıyla sahadaydı. Kalkavan, 1 Ocak 2013'de FIFA kokartı takmış ve bu yıla kadar aralıksız taşımıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: Çin'den gelen corona virüsü aşısı ile ilgili çok önemli gelişme! Aşı olan doktor açıkladı...
Seren Serengil annesi Nevin Serengil'i takipten çıkardı! Gülben Ergen hamlesini affetmedi...
Bakan Koca SON DAKİKA açıkladı: 2 Ocak Cumartesi Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte Türkiye korona tablosu
SON DAKİKA HABERİ: Bodrum'da vahşi cinayet! Ukraynalı Kristina Novytska feci şekilde ölü bulundu
SON DAKİKA: Emekli Ocak maaşı zammı 2021 açıklanıyor! En düşük ve en yüksek memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 2 Ocak Milli Piyango Online ile Sayısal Loto hızlı bilet sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı! Survivor’a bu sene kimler katılacak? Survivor ne zaman başlıyor?
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan eğlenceli paylaşım! Ünlü çiftin pozları hayranlarını güldürdü
SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ocak bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Son Dakika Magazin Haberleri: Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı yılbaşı gecesi ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
3 atan Alanya koltuğu aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA