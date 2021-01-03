3 atan Alanya koltuğu aldı

Çağdaş Atan’ın talebeleri son şampiyonu gole boğdu. Bareiro, Moubandje ve Tayfun ile Başakşehir’in fişini çekip liderliğe yükseldi
Giriş Tarihi: 3.1.2021ABONE OL
Süper Lig'de üç maçtır galibiyeti unutan Aytemiz Alanyaspor, evinde karşılaştığı Başakşehir'i 3-0 ile geçti. 5 maç ceza alan Okan Buruk'un kenarda olmadığı maçta galibiyet hasreti 7 maça çıkan Başakşehir'i 19'da Bareiroile vuran Alanyaspor, 27'deMoubandje ile farkı ikiye çıkardı. Devreye bu skorla giren son şampiyon, değişiklikler sonrası maça tutunmaya çalışsa da çok etkili olamadı. Karşılaşmanın kontrolünü elinde tutan Akdeniz ekibi, oyuna sonradan giren iki oyuncusuyla farka gitti. FatihAksoy'un asistiyle topla buluşanTayfun Bingöl 83'te maçın skorunuilan etti: 3-0. Alanyaspor, G.Saray'ın takılmasıyla averajla liderlik koltuğuna oturdu.
8 YIL SONRA FIFA'SIZ
Alanya- Başakşehir maçını yöneten MeteKalkavan, 8yıl aradansonra dünTFF kokartıylasahadaydı. Kalkavan, 1 Ocak 2013'de FIFA kokartı takmış ve bu yıla kadar aralıksız taşımıştı.