3 atan Alanya koltuğu aldı

Süper Lig'de üç maçtır galibiyeti unutan Aytemiz Alanyaspor, evinde karşılaştığı Başakşehir'i 3-0 ile geçti. 5 maç ceza alan Okan Buruk'un kenarda olmadığı maçta galibiyet hasreti 7 maça çıkanDevreye bu skorla giren son şampiyon, değişiklikler sonrası maça tutunmaya çalışsa da çok etkili olamadı. Karşılaşmanın kontrolünü elinde tutan Akdeniz ekibi, oyuna sonradan giren iki oyuncusuyla farka gitti.Alanyaspor, G.Saray'ın takılmasıyla averajla liderlik koltuğuna oturdu.Alanya- Başakşehir maçını yönetenKalkavan, 1 Ocak 2013'de FIFA kokartı takmış ve bu yıla kadar aralıksız taşımıştı.