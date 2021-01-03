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8 gollü maçta Inter üst üste 8. maçını kazandı!

'nın 15. haftasında 'yi 6-2 mağlup eden Inter, üst üste 8. galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, (3), 'nin (kendi kalesine), ve Achraf Hakimi kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 17:05 ABONE OL
8 gollü maçta Inter üst üste 8. maçını kazandı!

Inter, ligde 15. haftanın açılış maçında Giuseppe Meazza Stadı'nda Crotone'yi ağırladı.

İTALYA SERIE A PUAN DURUMU

Karşılaşmada gol perdesini 12. dakikada Niccolo Zanellato ile konuk ekip açarken, Inter 20. dakikada Lautaro Martinez ve 31. dakikada Luca Marrone'nin (kendi kalesine) attığı golle 2-1 öne geçti.

Crotone'nin 36. dakikada Vladimir Golemic ile penaltıdan bulduğu gol, ilk yarının skorunu belirledi: 2-2.

İkinci yarıda oyunda üstünlüğü kuran Inter, 57 ve 78. dakikalarda Lautaro Martinez, 64. dakikada Romelu Lukaku ve 87. dakikada Achraf Hakimi'nin golleriyle mücadeleden 6-2 galip ayrıldı.

Ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkaran Inter, 36 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Milan'ın önünde lider oldu. Crotone ise 9 puanla 15. sırada kaldı.

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8 gollü maçta Inter üst üste 8. maçını kazandı!
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