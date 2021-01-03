Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bir Falcao klasiği

Bir Falcao klasiği

kariyerinde 182 gününü tedavi olarak geçiren tecrübeli yıldız, bu sezon 7 maç kaçırırken dün 6. sakatlığını yaşadı

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Bir Falcao klasiği
Galatasaray taraftarının izlemeye hasret kaldığı Radamel Falcao, 24 Ekim'de Erzurum deplasmanında sakatlanmış iki ay aradan sonra 26 Aralık'ta Trabzon deplasmanında son 4 dakika forma giyerek sahalara dönmüştü. Kolombiyalı yıldız dün Antalyaspor maçına yedek başlarken, ikinci yarıda Ömer Bayram'ın yerine girdi. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle sahada sadece 28 dakika kalıp yerini Sekidika'ya bıraktı.

EN ÇOK KAZANAN İSİM DURUMUNDA
Falcao, sarı-kırmızılı takımla ikinci yılında 6. sakatlığını yaşadı. Bu sezon 7 maç kaçıran 34 yaşındaki oyuncu, daha önce aşil tendon, uyluk ve adale çekmesi gibi sakatlıklar yüzünden 182 gün tedavi olmuştu. 5.5 milyon Euro olan senelik ücretiyle ligin en fazla kazanan ismi durumunda olan Kolombiyalı golcünün ara transferde Galatasaray'dan ayrılması da sık sık dillendiriliyor.

28 DAKİKADA NE YAPTI?
11 Topla Buluşma
0 Şut
6 İsabetli Pas
0 Kazanılan Mücadele
4 Top Kaybı

SAKATLIĞI TWİTTER'I SALLADI
Dünyanın en çok para kazanan seyircisi Falcao, yazık.
Falcao bizi asla şaşırtmıyor.
Cam adam Falcao sakatlandı. Dünya kadar paralar nereye gidiyor hep beraber izliyoruz sonra taraftar yetiş batıyoruz.
Falcao sen harbi neymişsin ya.
Falcao direk kadro dışı bırakılmalı devre arası da bedelsiz dahi olsa gönderilmeli.


EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: Çin'den gelen corona virüsü aşısı ile ilgili çok önemli gelişme! Aşı olan doktor açıkladı...
Seren Serengil annesi Nevin Serengil'i takipten çıkardı! Gülben Ergen hamlesini affetmedi...
Bakan Koca SON DAKİKA açıkladı: 2 Ocak Cumartesi Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte Türkiye korona tablosu
SON DAKİKA HABERİ: Bodrum'da vahşi cinayet! Ukraynalı Kristina Novytska feci şekilde ölü bulundu
SON DAKİKA: Emekli Ocak maaşı zammı 2021 açıklanıyor! En düşük ve en yüksek memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 2 Ocak Milli Piyango Online ile Sayısal Loto hızlı bilet sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı! Survivor’a bu sene kimler katılacak? Survivor ne zaman başlıyor?
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan eğlenceli paylaşım! Ünlü çiftin pozları hayranlarını güldürdü
SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ocak bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Son Dakika Magazin Haberleri: Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı yılbaşı gecesi ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Falcao klasiği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA