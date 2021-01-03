Bir Falcao klasiği

Galatasaray taraftarının izlemeye hasret kaldığı Radamel Falcao,Kolombiyalı yıldız dün Antalyaspor maçına yedek başlarken,Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle sahada sadeceFalcao, sarı-kırmızılı takımlaBu sezon 7 maç kaçıran 34 yaşındaki oyuncu, daha öncegibi sakatlıklar yüzünden5.5 milyon Euro olan senelik ücretiyle ligin en fazla kazanan ismi durumunda olan Kolombiyalı golcünün ara transferde Galatasaray'dan ayrılması da sık sık dillendiriliyor.11 Topla Buluşma0 Şut6 İsabetli Pas0 Kazanılan Mücadele4 Top KaybıDünyanın en çok para kazanan seyircisi Falcao, yazık.Falcao bizi asla şaşırtmıyor.Cam adam Falcao sakatlandı. Dünya kadar paralar nereye gidiyor hep beraber izliyoruz sonra taraftar yetiş batıyoruz.Falcao sen harbi neymişsin ya.Falcao direk kadro dışı bırakılmalı devre arası da bedelsiz dahi olsa gönderilmeli.