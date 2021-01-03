Bir Falcao klasiği

Galatasaray taraftarının izlemeye hasret kaldığı Radamel Falcao, 24 Ekim'de Erzurum deplasmanındasakatlanmış iki ay aradansonra 26 Aralık'ta Trabzon deplasmanındason 4 dakika formagiyerek sahalara dönmüştü. Kolombiyalı yıldız dün Antalyaspor maçına yedek başlarken, ikinci yarıda ÖmerBayram'ın yerine girdi. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle sahada sadece 28 dakika kalıp yeriniSekidika'ya bıraktı.
EN ÇOK KAZANAN İSİM DURUMUNDA
Falcao, sarı-kırmızılı takımla ikinci yılında 6. sakatlığını yaşadı. Bu sezon 7 maç kaçıran 34 yaşındaki oyuncu, daha önce aşil tendon,uyluk ve adale çekmesi gibi sakatlıklar yüzünden 182 gün tedavi olmuştu. 5.5 milyon Euro olan senelik ücretiyle ligin en fazla kazanan ismi durumunda olan Kolombiyalı golcünün ara transferde Galatasaray'dan ayrılması da sık sık dillendiriliyor.
28 DAKİKADA NE YAPTI?
11 Topla Buluşma
0 Şut
6 İsabetli Pas
0 Kazanılan Mücadele
4 Top Kaybı
SAKATLIĞI TWİTTER'I SALLADI
Dünyanın en çok para kazanan seyircisi Falcao, yazık.
Falcao bizi asla şaşırtmıyor.
Cam adam Falcao sakatlandı. Dünya kadar paralar nereye gidiyor hep beraber izliyoruz sonra taraftar yetiş batıyoruz.
Falcao sen harbi neymişsin ya.
Falcao direk kadro dışı bırakılmalı devre arası da bedelsiz dahi olsa gönderilmeli.