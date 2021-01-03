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'un konuğu ! MAÇ BAŞLADI

Süper Lig'de 19 puanla 12. sırada yer alan , 15 puanla 18. sırada yer alan Gençlerbirliğini konuk ediyor. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. Maçın var hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Çaykur Rizespor geçen hafta Konyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. ise kendi sahasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti. Karşılaşmada ilk 11'ler de belli oldu. gelişmesine göre Trabzonspor ile anlaştığı iddia edilen Berat Özdemir, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer almadı.

Giriş Tarihi: 3.1.2021 13:30 ABONE OL
Çaykur Rizespor'un konuğu Gençlerbirliği! MAÇ BAŞLADI

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen Tomas'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor, lige kötü başlamasına karşı Skode ve Remy'nin yükselen form grafiğiyle puanını arttırdı. Gençlerbirliği ise deneyimli teknik adam Mustafa Kaplan'ı takımın başına getirmişti. Gençlerbirliği'nde Berat Özdemir'in maç kadrosunda olup olmayacağı merak ediliyordu. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Son dakika bilgisine göre adı Trabzonspor ile anılan Berat Özdemir, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer almadı!

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Çaykur Rizespor

Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail Köybaşı, Donsah, Fabricio, Samudio, Fernando, Tunay Torun, Milan Skoda

Yedekler: Tarık, Abdullah Durak, Kemal, Selim Ay, Michalak, Jovancic, Onur Alberk, Mithat, Doğan

Gençlerbirliği

Nordfelt, Arda, Diego Angelo, Zargo Toure, Polomat, Pırıs, Soner, Furman, Candeıas, Sefa Yılmaz, Sio

Yedekler: Übeyd, Batuhan, İlker, Hasan, Rahmetullah, Enes, Gökhan, Mustafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım

CANLI ANLATIM

Mustafa Kaplan: Stancu, Ayite ve Ömürcan'ın sakatlıkları var. Matthias, Halil İbrahim ve Berat'ın test sonuçlarında sıkıntılar var, bazıları Hatayspor karşısılaşmasında aramızda olacak. Buradan puan ya da puanlarla ayrılarak camiamızı mutlu etmek istiyoruz.

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Çaykur Rizespor'un konuğu Gençlerbirliği! MAÇ BAŞLADI
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