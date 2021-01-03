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'den transfer atağı! Hızlı kanat oyuncusunu 'de buldular...

'den transfer haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertlilerin devre arasında bir stoper ve hızlı bir kanat oyuncusu transfer etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Stoper için en güçlü aday Yunan milli takımının önemli oyuncularından Sokratis. Kanat için ise Fenerbahçe aradığı oyuncuyu 'de buldu. Fatih Karagümrük'ün önemli oyuncularından Allassane Ndao listeye girdi. İşte ...

Giriş Tarihi: 3.1.2021 10:21 Son Güncelleme: 3.1.2021 10:26 ABONE OL
Fenerbahçe'den son dakika transfer atağı! Hızlı kanat oyuncusunu Süper Lig'de buldular...
Senegalli kanat oyuncusu geçen sezon TFF 1. Lig'de önemli işlere imza atmıştı bu sene de Süper Lig'in en etkili kanat oyuncuları arasında yer aldı. Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe, Karagümrük'ün Senegalli yıldızı için girişimlere başlayacak. Süper Lig'de son olarak Galatasaray galibiyetindeki golüyle hafızalara kazınan Ndao'nun Avrupa'dan da talipleri var.

Sağ kanat için önceliği Edin Visca olan Fenerbahçe, bu ismin alternatifini de belirledi. Süper Lig'i bilen oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı.

Birçok kulübün de gündeminde bulunan 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 14 lig maçında forma giyen Ndao, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.

Alassane Ndao, 20 Aralık 1996'da Dakar'da doğdu. Sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev alan Senegalli milli futbolcu şu anda Fatih Karagümrük'te oynuyor.

6 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

Ndao AS Dakar Sacre Coeur'dan Karagümrük'e Ocak 2020'de transfer oldu ve Mayıs 2022'ye kadar sürecek bir kontrat imzaladı. Şu ana kadar Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 16 maçta takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI FENERBAHÇELİ OYUNCULARA TALİP OLDU

Birçok kulübün listesinde yer alan iki oyuncu için bu kez Fortuna Sittard devreye girdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ekibi, iki futbolcuyu da kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ademi'yi Göztepe'nin de istediği öğrenildi..

Kaynak: Fotomaç

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Fenerbahçe'den son dakika transfer atağı! Hızlı kanat oyuncusunu Süper Lig'de buldular...
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