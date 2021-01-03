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Futbol Türkiye’de bir hastalık!

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Futbol Türkiye’de bir hastalık!
FATİH Karagümrük'ün kalecisi Emiliano Viviano, Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajda Türkiye serüvenini anlattı. Başkan Süleyman Hurma'nın transfer için 20 gün boyunca kendisini aradığını belirten Viviano'dan satır başları şöyle:KARAGÜMRÜK'ÜN adını daha önce bilmiyordum. Süleyman Bey'in anlattıklarıyla ikna oldum.
Verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu görüyorum.
TÜRKİYE'DE futbol atmosferi her zaman çok iyi. Taraftarların inanılmaz destek verdiğini bana anlattılar. Futbol bir hastalık Türkiye'de. İtalya'dan çok daha içten yaşıyorlar.
İSTANBUL'DA trafik çok yoğun ama Türk halkı muhteşem. Çok nazikler. Kimi görsem bana gülümsüyor. Çok saygılılar. Ve her zaman yardım etmeye çalışıyorlar. Türkiye Müslüman bir ülke ama bir yabancı kesinlikle burada sorun yaşamaz.
TÜRKÇE öğrenmeye başladım. Biraz İtalyan mutfağını özlüyorum ama buradaki yemeklere de yavaş yavaş alışıyorum.
TÜRKİYE'DE çok daha agresif bir oyun var ve herkes yetenekli oyuncuların ayaklarına bakıyor.

POCHETTİNO YUVAYA DÖNDÜ!
PSG, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirdiğini resmen açıkladı. Yardımcılarıyla birlikte önceki gün Paris'e giden 48 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı, kulüp binasını ziyaret ettikten sonra resmi sözleşmeye imza attı. Bir dönem PSG'de de oynayan Pochettino, çarşamba günü Saint-Etienne ile yapılacak maçta takımının başında olacak. Paris ekibi, Tuchel'in görevine son vermişti.

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Futbol Türkiye’de bir hastalık!
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