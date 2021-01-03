Futbol Türkiye’de bir hastalık!

FATİH Karagümrük'ün kalecisi Emiliano Viviano, Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajda Türkiye serüvenini anlattı.belirten Viviano'dan satır başları şöyle:adını daha önce bilmiyordum.Verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu görüyorum.futbol atmosferi her zaman çok iyi.trafik çok yoğun ama Türk halkı muhteşem. Çok nazikler. Kimi görsem bana gülümsüyor. Çok saygılılar. Ve her zaman yardım etmeye çalışıyorlar. Türkiye Müslüman bir ülke ama bir yabancı kesinlikle burada sorun yaşamaz.öğrenmeye başladım. Biraz İtalyan mutfağını özlüyorum ama buradaki yemeklere de yavaş yavaş alışıyorum.çok daha agresif bir oyun var vePSG, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirdiğini resmen açıkladı. Yardımcılarıyla birlikte önceki gün Paris'e giden 48 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı,Bir dönem PSG'de de oynayan Pochettino, çarşamba günü Saint-Etienne ile yapılacak maçta takımının başında olacak. Paris ekibi, Tuchel'in görevine son vermişti.