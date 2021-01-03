Galatasaray harekete geçti Omar istemedi! "Şikayet etmeyin işinden olmasın"

FATİH: CİĞERİMİZ YANIYOR

G.Saray kalecisi Fatih Öztürk takım olarak yaşadıkları üzüntüyü dile getirirken, "Ciğerimiz yanıyor. Kelimeler yetersiz. Omar'ın kardeşleri olarak olayın şokunu yaşıyoruz. Bu saatten sonra onun morale ve sevgiye ihtiyacı var. G.Saray ailesi olarak her zaman yanında olup ona destek vereceğiz" diye konuştu.